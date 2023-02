“Acapulco Shore”: Fernanda Moreno anuncia su retiro por problemas de salud mental

“Acapulco Shore” es uno de los programas más exitosos que tiene MTVLA, pues la mayoría de sus participantes se han convertido en grandes estrellas de las redes sociales, destacando que Fernanda Moreno es una de ellas.

Por lo que ahora sorprendió al revelar que se retirará de la emisión, debido a problemas de salud mental. A continuación, te contamos qué pasó.

Fernanda Moreno se va de “Acapulco Shore”

A través de una transmisión en su cuenta de Instagram, la joven reveló que se encuentra atravesando por un complicado momento, luego de la última temporada, pues comenzó a tener algunos problemas.

Comenzando porque volvió a encontrarse con su exnovio Robbie Mora; además de que tuvo un enfrentamiento con Jacky Ramírez, a quien consideraba su mejor amiga dentro del reality show.

Fernanda confesó que vivió muchas emociones que la llevaron al límite, generándole un cuadro de ansiedad y depresión.

Por lo que decidió buscar atención médica, así fue como le diagnosticaron delirio de la realidad, es decir, que ya estaba mezclando el show con su vida personal, por lo que tomó decisión de alejarse de la emisión.

No creo que siga en televisión, hay mucha gente que me sigue desde hace mucho y realmente nunca quise dedicarme a ‘Acapulco Shore’, entré ahí para joder a mi ex y estoy agradecida con el proyecto, pero realmente lo mío no es dedicarme a realities”, expresó la joven.

Ahora se enfocará a las redes sociales

Destacó que ahora que dejará la emisión, ha decidido enfocarse en las redes sociales, en las que cuenta con miles de seguidores, y donde tiene convenios con varias marcas, pues ha sabido aprovechar los estudios de Mercadotecnia con los que cuenta.

También recordemos que tiene su perfil en OnlyFans, plataforma que representa gran parte de sus ingresos, por lo que seguirá dedicada a estos proyectos.