“Señora vaya a atender a su marido”, atacan a Salma Hayek por salir de fiesta sola y muestran el machismo

Salma Hayek es una de las actrices más famosas y exitosas de México que ha logrado una gran carrera en Hollywood, protagonizando decenas películas.

Son como niños y House of Gucci son algunas de las películas que la famosa ha protagonizado y sigue sumando más a la lista como Magic Mike’s Last Dance, que se acaba de estrenar.

En esta nueva película, Salma interpreta a Maxandra Mendoza, una rica socialité que le ofrece a Magic Mike, papel de Channing, financiar sus sueños de stripper en Londres.

Te recomendamos: El día más especial se convirtió en el peor: Salma Hayek confiesa cómo la obligaron a casarse con Pinault

Por eso, la famosa de 56 tuvo que realizar escenas candentes y ha estado teniendo algunas salidas a clubes con sus compañeros de elenco como Channing, o con sus amigas.

Y esto ha llevado a que reciba muchas críticas, pues consideran que una mujer casada no debería salir sin su esposo, mostrando lo peor de las redes.

Las crueles críticas a Salma Hayek por salir de fiesta sin su esposo que muestran lo peor de la sociedad

Recientemente Salma Hayek publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aparece en una fiesta de strippers, bailando muy feliz donde no está con su esposo François-Henri Pinault.

Por esto comenzaron a criticarla y la atacaron por salir sola, sin su esposo, y bailar de forma tan alegre y “provocativa”, mostrando el machismo que existe, pues si fuera al revés, a él no le reclamarían por estar de fiesta sin ella.

“Pero esta mujer no parece casada que horror”, “pobre del Pinault, debe llevar muchos cachos”, “señora por favor, mire su edad, y es una mujer casada, no está para salir sola a fiestear”, “que vergüenza, saliendo sin el esposo y bailando así”, y “pobre hombre, no le tiene respeto, ella como que no se dio cuenta que está casada y tiene 56″, fueron algunas de las crueles críticas.

Te recomendamos: Salma Hayek “opacó” a Nadia en su boda con Marc Anthony con este sexy look: nadie podía dejar de verla

Hace unos días la famosa estuvo en el Magic Mike Live Show con Channing y sus amigas, y también fue atacada por ello.

Sin embargo, Salma se ha mostrado feliz con su esposo recientemente, y deja claro que a él no le importa que ella salga sin él y se divierta, al contrario, le encanta que sea feliz y eso es lo que un hombre que te ama hace.