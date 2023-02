La canción para “ayudar” a Clara Chía que responde a dardos de Shakira: así es la polémica letra

La canción de Shakira y Bizarrap “Music Session #53″, donde le dan con todo a Gerard Piqué y a su actual novia, Clara Chía Martí, ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en el himno de miles de mujeres que se identifican con la letra de la canción.

Además, se convirtió en una canción histórica en varios países de América Latina y España y se mantiene en los primeros lugares de las plataformas digitales de música.

Lo cierto es que, con la letra de esta canción, la barranquillera dejó al descubierto la traición del padre de sus hijos, expuso a la actual novia, quien antes era la amante que se metía en la casa de Sasha y Milan cuando su madre estaba de gira y, para completar, los exsuegros conocían de la relación y no dijeron absolutamente nada.

Clara Chía y Piqué no saben qué contestar

Lo cierto es que Clara Chía se ha mantenido en silencio y “sufriendo”, según la prensa rosa española. La situación ha sido tan fuerte que la joven ha parado en una clínica con “supuestos ataques de ansiedad”.

Mientras, Piqué solo contesta con una foto en su Instagram con la joven de 23 años, como formalizando su relación, se ríe o pone malas caras cuando es abordado por los periodistas y paparazis y arranca a toda velocidad su coche para evitar cualquier encuentro.

TV de España ¿Defendiendo a Clara Chía?

Pero un programa de televisión en el España, Telecinco, aprovechó este momento tan duro que está pasando la nueva pareja española y creó un nuevo hit, la respuesta de Clara Chía a la canción de Shakira y Bizarrap.

La interpreta una periodista, María Verdoy, que se ha puesto en la piel de Clara Chía y contesta cada una de las frases de Shakira.

“Nos dejaste con la bruja a la vista, con portás de revistas y la canción en las listas, / El negocio que te has hecho con toda esta ruptura, tu waka-waka no te lucra y conmigo sí facturas. Tienes fama, de cantante buena, / Y esta letra, va a ser tu condena”.

La cosa no se queda allí y en la letra la supuesta Clara Chía dice que “Hace tiempo se compró un Casio” y que “si una loba como tú no está pa’ novatas, una cría como yo no puede más con tu actitud uh uh uh, siento la magnitud, uh uhuh”.

Según el portal Los40, le han enviado la canción a la casa de Shakira y hasta se la han puesto a todo volumen, como lo hizo la barranquillera días atrás para celebrar el triunfo de su canción.

“Yo contigo nunca me meto ni, aunque me cantes o me dediques… No sabía que pa’ ti era tan inspiradora. Sorry, Piqué y yo somos la pareja de mo-da”, le contesta la supuesta Clara Chía de Telecinco.