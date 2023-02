‘The Last of Us’: 5 cosas que quizás no sabías sobre Bella Ramsey, la actriz detrás de Ellie

Bella Ramsey ha conquistado a todos con su interpretación de Ellie en 'The Last of Us' | Instagram: @thelastofus

The Last of Us, la nueva serie de HBO, ha logrado atrapar espectadores con una emocionante historia basada en el videojuego homónimo de Naughty Dog y las actuaciones de un elenco de lujo.

El reparto de la producción, ambientada en un Estados Unidos postapocalíptico tras ser arrasado por un hongo, incluye reconocidas figuras y rostros jóvenes como su protagonista, Bella Ramsey.

Si bien no es novata, la actriz está disfrutando de una fama inédita gracias a su interpretación de Ellie Williams, una adolescente inmune a la infección y posible clave para salvar la humanidad.

5 datos sobre Bella Ramsey, la estrella de The Last of Us

Desde el estreno en enero del ambicioso proyecto que encabeza con Pedro Pascal, la popularidad de la artista británica de 19 años de edad no deja de aumentar gracias a su primer gran papel.

A la par, también crece sin freno el interés de los seguidores del programa sobre su vida y trayectoria. Por esto, te contamos 5 cosas de la talentosa estrella de la serie del momento.

Comenzó a actuar a los 3 años

La histrionisa llegó al mundo el 30 de septiembre de 2003 en Nottingham, Inglaterra. Al cumplir los 3 años, se integró a un grupo de teatro amateur en donde comenzó a dar sus primeros pasos.

En su niñez, formó parte de clubes de teatro. Después de esta experiencia, se apuntó en el Taller de Televisión en Nottingham. Desde entonces, comenzó a hacer audiciones para roles profesionales.

“Siempre supe que quería ser (actriz), pero siempre fue imaginario. Lo primero que hice fue una producción amateur de The Music Man”, recordó en una entrevista en 2016, según Buzzfeed.

“Esa fue mi primera audición y obtuve la parte principal de la chica de Amaryllis. Todavía pensaba que era solo por diversión hasta que me uní al Taller de Televisión hace dos años”, explicó.

“Luego, se convirtió en algo serio que realmente podría suceder”, rememoró.

Debutó en Game of Thrones

Aunque la actriz inglesa está acaparando titulares por su extraordinario trabajo en The Last of Us, Bella Ramsey ya gozaba de notoriedad gracias a su participación en la serie Game of Thrones.

Con alrededor de 11 años, hizo su debut profesional como actriz encarnando a la valerosa lady Lyanna Mormont en la sexta temporada del proyecto basado en las novelas de George R. R. Martin.

En total, Ramsey participó en un total de nueve episodios de la ficción y no solo se ganó la admiración y el cariño del público por su destacada actuación, sino también de la crítica.

De hecho, el medio The Hollywood Reporter la llamó “estrella revelación de la temporada 6″. Desde entonces, no ha dejado de actuar. Al presente, acumula más de 20 proyectos y varios premios.

Curiosamente, Pascal también actuó en esta serie, pero no se conocieron en ese momento.

Se identifica como género fluido

En una reciente entrevista con The New York Times (NYT), Bella se declaró como una persona de género fluido. Además, confesó que le encantaba que la confundieran con un niño en su infancia.

“Creo que mi género siempre ha sido muy fluido”, expresó. “Alguien me podría llamar ‘she’ o ‘her’ (pronombres femeninos en inglés) y no pensaría en eso, pero sabía que si me llamaban ‘him’ (él), sería un poco emocionante”.

Asimismo, la intérprete aseguró que si en un formulario se encuentra la opción “no binario” es esa la que elegirá. “Soy en gran medida solo una persona”, agregó la luminaria.

“Tener género no es algo que me guste particularmente, pero en términos de pronombres, realmente no podría importarme menos”, precisó.

Tuvo un trastorno alimenticio

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental en 2018, Bella decidió abrirse con el mundo sobre su batalla contra la anorexia nerviosa en una serie de trinos en su cuenta en Twitter.

La artista confesó que le habían diagnosticado el trastorno alimenticio “hace poco más de un año”. No obstante, venía luchando con la enfermedad “aproximadamente un año antes de eso”.

“No siempre hay una respuesta, pero déjame decirte esto: siempre hay una salida. Siempre hay una luz al final del túnel, sin importar lo tenue que parezca”, expresó.

“Soy afortunada de haber alcanzado esa luz, en momentos parecía que no existía. Pero siempre estuvo ahí”, agregó. En ese entonces, la artista atribuyó “gran parte” de su sanación a su religión.

“Para mí esa luz era Jesús. Mi fe jugó un papel muy importante en mi recuperación y también mi familia. No conozco sus historias, pero me sentí obligado a compartir la mía”, concluyó.

En su charla con el NYT, afirmó que su relación con el cristianismo actualmente es “mucho más tranquila”; sin embargo, aclaró que sigue siendo una parte fundamental de su vida a la revista Elle.

También canta y toca la guitarra

Aunque la actuación es su gran pasión, Ramsey tiene varios hobbies, talentos e intereses fuera del mundo de la interpretación. Entre ellos, se destaca su amor por la música.

La artista disfruta tocar la guitarra cada vez que tiene la oportunidad y lo hace con gran destreza. Además, también tiene talento para cantar y lo demostró con su trabajo en la serie animada Hilda.

En el proyecto de Netflix, la estrella prestó su voz al personaje principal y tuvo que cantar el tema The life of Hilda. No obstante, pese a sus aptitudes, parece que la música es solo un pasatiempo.

The Last of Us estrena un nuevo episodio todos los domingos por HBO.