Teorías y reacciones que dejó el OVNI derribado por Estados Unidos en Alaska y Canadá

Una vez más el ingenio de los usuarios en las redes sociales estuvo presente luego de que se conociera la operación que realizó Estados Unidos para derribar un Ovni que sobrevolaba a Canadá y más tarde en Alaska.

De inmediato, las “teorías conspirativas”, así como los chistes y memes no se hicieron esperar, pues para muchos este tipo de apariciones suelen estar más vinculadas con escenas o tramas cinematográficas que con hechos de la vida real. Ahí es cuando entraron en debate varios opinadores virtuales quienes no le temieron a esta noticia y por eso se abocaron a publicar imágenes sobre la invasión extraterrestre de la que muchos hablan, pero en las que pocos creen.

Sin embargo, sí hubo quienes investigaron a qué obedecía esta acción y por eso, el mundo 2.0 estuvo colmado de opiniones que convirtieron en tendencia a este Objeto Volador No Identificado que fue derribado el fin de semana y causó alboroto.

Reacciones que generó el Ovni derribado en Canadá

Este fin de semana Estados Unidos reveló que un OVNI estaba presente en el espacio aéreo de Canadá y que éste poseía unas características muy particulares, pues se trataba de un objeto volador cilíndrico plateado que de inmediato fue derribado debido a su sospechoso sobre vuelo en Canadá y horas más tardes sucedía lo mismo en Alaska. Esto avivó las hipótesis sobre una posible invasión de seres de otros planetas o la posible manifestación del Fin del Mundo e incluso que este 2023 sería el año en el que finalmente los extraterrestres estarían más cerca de la humanidad.

El 2023 podria ser uno de los años en los que el tema de los ovnis sera mas relevante



Los sucesos de Estados Unidos y Canada son solo el inicio#ovni #OVNIS pic.twitter.com/aGLTXJsccu — RickInforma (@RickInforma) February 13, 2023

Sin embargo, luego del fuerte debate que generaron algunos usuarios y la rápida acción de las autoridades de Defensa se conoció que el mundo no estaba en peligro, no tardaron en resurgir en las redes Alf, E.T, Will Smith, entre otros personajes y actores que han dado vida en el cine o la televisión a historias similares sobre la presencia de extraterrestres en el planeta Tierra y que llegaban para dar lecciones de vida o iniciar fuertes enfrentamientos entre los humanos.

*Identifican ovnis en Estados Unidos y Canadá*



Los extraterrestres: pic.twitter.com/DAXhwnuYuL — Gregory (@dehlno) February 12, 2023