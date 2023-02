Quédate con un hombre que te admire así: la reacción del novio de Rihanna al verla en el Super Bowl

Rihanna hizo historia la noche del domingo 12 de febrero con su increíble presentación en el Medio tiempo del Super Bowl, donde además dejó ver que está embarazada.

La famosa cantante apareció con un impactante ‘total look’ rojo, que dejó ver su “baby bump”, mientras bajaba de una enorme plataforma, volviendo así a los escenarios tras 5 años.

Rihanna ofreció 13 minutos de un show impecable donde cantó parte de sus temas más icónicos como Bitch Better Have My Money, Umbrella, y Diamonds.

La cantante de Barbados brilló como nunca y estuvo acompañada por sus bailarines, que estaban vestidos de blanco y fueron el complemento perfecto para su presentación.

Pero, no solo los fans de la famosa y celebridades estaban impactados y maravillados con su show como Cara Delevingne, Adele y Karol G, también su novio, el rapero A$AP Rocky.

La romántica reacción del novio de Rihanna al verla en el Medio Tiempo del Super Bowl

A$AP Rocky ha demostrado en diferentes oportunidades que es el mayor admirador de la cantante y el fan número uno, y en su más reciente presentación lo dejó muy claro con sus gestos.

Y es que A$AP Rocky fue captado grabando a Rihanna mientras cantaba Diamonds como si fuera un fan más, y la miraba maravillado.

Luego, el rapero bajó su teléfono y disfrutó del espectáculo de su novia, y madre de sus hijos, bailando y mostrándose muy feliz y orgulloso, y al final la aplaudió como nunca, lo que sin duda fascinó a los fans, quienes lo llenaron de halagos.

“Wow que hombre tan bello, es el que ella se merece”, “el novio que todas merecemos y queremos”, “muero de amor con ese hombre, se ve que la ama”, “wow morí al ver su cara de amor, que bello”, y “más hombres así por favor, esos son los que valen la pena”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A$AP Rocky tiene una relación estable con Rihanna desde hace 3 años y es el padre de sus dos hijos, del de 9 meses y el que está esperando.

El rapero ha dejado claro que la cantante es el amor de su vida, y está feliz de formar una hermosa familia con ella.