¡Regresó! Nayelhi González ya está en Ecuador

Nayelhi González está de vuelta en Ecuador, la modelo y representante de la belleza ecuatoriana regresó a su tierra natal, después de tomarse algún tiempo fuera, en lo que habría sido una gira de medios, y afinando lo que serían proyectos futuros tras su participación en el Miss Universo 2023.

La Miss Ecuador dio a conocer su vuelta al país por medio de un posteo de varias fotografías en su cuenta de Instagram, donde aseguró que ya echaba de menos las instancias del país que la vio nacer y donde se dejó ver tan regia como siempre.

“Que lindo es estar en mi bello Ecuador”, son las primeras palabras que se dejan leer en el copy de la embajadora de belleza. Nayelhi González viajó a inicios del mes de enero a Estados Unidos, con el fin de prepararse y participar en el gran desafío de representación del Ecuador, en la competencia universal de belleza, donde lamentablemente Nayelhi no logró calificar, más sin embargo, en su corta instancia dentro de las filas del Miss Universo, la ecuatoriana dio renombre y fuerza al país, no solo entre sus seguidores, sino también entre los internautas de todo el mundo que de una forma u otra manifestaron su apoyo.

La Miss Ecuador salió con la frente en alto del concurso, pues se encargó de dar la pelea frente a sus compañeras y también aspirantes a la corona, y en su paso por ello, dejó varios momentos icónicos, como lo fue su presentación ante el imponente juzgado de belleza, el cual lo hizo de una manera imponente y muy segura.

Tras su salida de la competencia, Nayelhi posteó un emotivo mensaje para agradecer el apoyo de todos los que estuvieron para darle fuerzas. ““Gracias Dios, gracias Ecuador. Bendigo la oportunidad inolvidable que he vivido, no saben lo increíble que es estar en el Miss Universo. Conocer culturas y trabajar por hacer brillar la tuya. ¡Lo he logrado!”, indicó en esa ocasión en su perfil de Instagram.

Dicen que un buen hijo siempre vuelve a casa y Nayelhi regresó.