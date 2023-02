La transformación de Madonna: así ha cambiado el rostro de la cantante a través del tiempo

A lo largo de su carrera, Madonna ha destacado por tener una imagen como artista en constante evolución. Ya sea con procedimientos estéticos o con su estilo, siempre está cambiado su apariencia.

No obstante, aunque gracias a esto es considerada un camaleón, muchos coincidieron en que la “reina del pop” llegó demasiado lejos cuando la vieron luciendo irreconocible en los Grammy 2023.

La cantante se subió al escenario de la importante premiación el pasado domingo 5 de febrero para dar un discurso sobre inclusión y empoderamiento antes del show de Sam Smith y Kim Petras.

En la noche más significativa de la música, la intérprete lució un traje negro con camisa blanca y corbata. Además, llevó su cabello teñido en un tono rojizo recogido con dos colas y trenzas.

Durante su aparición, las fotografías del rostro de la estrella de 64 años se hicieron virales en redes sociales, en donde su sorprendente cambio físico fue el centro de atención, críticas y hasta burlas.

El cambio físico de Madonna a través de los años

A raíz de esto, hacemos un repaso por algunas de las imágenes de la estrella a lo largo de sus cuatro décadas de trayectoria que demuestran cuánto ha cambiado su rostro a través de los años.

La juventud de Madonna

Madonna siempre se ha distinguido por ser dueña de una gran belleza natural y las fotos de su juventud lo prueban. En esta fotografía, tomada en 1979, se pueden apreciar sus agraciados rasgos.

En ese entonces, la rebelde artista tenía alrededor de 20 años, experiencia como bailarina y había comenzado a dar sus primeros pasos en la música tocando y cantando en algunas bandas.

Los inicios de su carrera

Durante la década de los 80, la intérprete de Vogue comenzó oficialmente su carrera como cantante solista con un tremendo éxito. En aquella época, impresionó con algunos de sus looks más icónicos.

Además de llevar el cabello en rizos, la cantante probó algunas propuestas estilísticas que ahora están en tendencia, como llevar las cejas decoloradas. Su piel de porcelana también la distinguía.

Los cambios de los años 90

En los noventas, Madonna era una superestrella más que consolidada y sorprendió año tras año con looks diferentes. Y es que esta década fue en la que más experimentó con su imagen.

El público la pudo ver desde llevando un aspecto muy natural con el cabello chocolate, pasando por un pixie rubio, una melena midi roja cobriza y hasta lucir una larga cabellera castaña oscura.

Rubia por siempre

Una vez entrado el tercer milenio, la artista volvió al rubio que tan bien le sienta. Desde entonces, casi no ha cambiado de color, aunque sí ha experimentado con diferentes tonalidades y estilos.

Por ejemplo, en esta postal, la estrella aparece luciendo espectacular y glamurosa con su look para la promoción de su exitoso décimo álbum Confessions of a Dance Floor en el año 2006.

Un look natural

En 2013, durante una visita a Malawi, la también actriz se dejó ver más al natural mientras visitaba junto a sus hijos el orfanato en donde adoptó a David Banda, uno de sus retoños, en 2006.

Durante aquel momento, la artista apenas lucía maquillaje sobre su terso rostro y dejó a un lado los peinados elaborados. En cambio, apostó por un sombrero. De igual manera, resalta su belleza.

El cambio radical

Con la llegada de 2020, Madonna ya lucía una imagen muy distinta a la que había llevado a lo largo de su vida. Al parecer, debido a diferentes “arreglitos” estéticos a los que se habría sometido.

En esta instantánea, publicada en su perfil en Instagram, la famosa está celebrando su cumpleaños número 62. Hay que destacar que también es asidua al uso de filtros que podrían alterar sus fotos.

Una imagen de Madonna tomada en 2020 | Instagram: @madonna

Al menos nueve procedimientos...

Durante 2022, la preocupación de algunos usuarios con respecto al nuevo aspecto “congelado” de Madonna se desató tras la publicación de algunos videos en sus redes en donde parecía otra.

En repetidas ocasiones, su apariencia radicalmente distinta acaparó titulares y se convirtió en objeto de críticas pues muchos opinaron que se habría excedido en su presunto intento por mantenerse joven.

De acuerdo a expertos consultados por Page Six, la diva se habría sometido a al menos nueve procedimientos para lucir como se ve. Entre ellos, cirugía de cejas, rinoplastia y estiramiento facial.

Madonna impactó a sus seguidores con este look en un video en 2022 | Instagram: @madonna

“Madame X” responde a los haters

Aunque no es nuevo para ella ser el centro de la polémica por su imagen, luego de que su aspecto en la edición número 65 de los Premios Grammy se volviera foco de burlas, decidió no callar.

En cambio, la “material girl” estalló públicamente contra los haters en una publicación compartida el 7 de febrero en su perfil en Instagram, en donde cuenta con casi 19 millones de seguidores.

“En lugar de centrarse en lo que dije en mi discurso (…) muchas personas optaron por hablar solo sobre mis fotos en primer plano tomadas con una cámara de lente larga por un fotógrafo que ¡distorsionaría la cara de cualquiera!”, escribió en el post.

“Una vez más, estoy atrapada por el resplandor de la discriminación por edad y la misoginia que impregnan el mundo en el que vivimos. Un mundo que se niega a celebrar que las mujeres pasen de los 45 años y que siente la necesidad de castigarla si continúa siendo fuerte, trabajadora y aventurera”, expresó.

Asimismo, fiel a su esencia inquebrantable, aseveró: “Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho, ni por la forma en que me veo o me visto y no voy a empezar ahora”.

“He sido degradada por los medios desde el comienzo de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser una pionera para que todas las mujeres detrás de mí puedan tenerlo más fácil en los años venideros”, agregó

Por último, concluyó diciendo: “Espero con ganas muchos años más de comportamiento subversivo, empujando los límites, enfrentándome al patriarcado y, sobre todo, disfrutando de mi vida”.

De esta forma, Madonna dejó claro que ama como se ve a sus 64 años, no va a cumplir expectativas ajenas y tampoco piensa dejarse amedrentar por los comentarios que se hagan sobre su apariencia.