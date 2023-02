¡Sebastián Yunda regresa a la música! El video que indica su retorno a los escenarios

La etapa de juicio contra Sebastián y César Yunda se encuentra suspendida ya que se encuentran fuera del país, no obstante, esto no impide que el hijo del excandidato a alcalde de Quito no regrese a la música.

El pasado 08 de febrero Sebastián y su compañero Cristopher Alexander (integrantes del grupo 4AM) publicaron un video promocional sobre el retorno de este banda de género urbano.

El videoclip fue grabado en Argentina. Durante el promocional aparece Cristopher (vocalista) llegando a Buenos Aires cuando recibe una llamada telefónica y una mujer llega a entregarle un bebé y termina con “continuará”.

El anuncio se da después de seis meses que el vocalista de 4AM anunciara su carrera en solitario bajo el seudónimo de Crexx. Se desconoce si sacarán un nuevo sencillo o si Sebastián Yunda acuda a Ecuador para las respectivas grabaciones.

¿Por qué no juzgan aún a Yunda?

Las normativa penal ecuatoriana prohíbe enjuiciar en ausencia a procesados por el delito de asociación ilícita. Deben ser detenidos o comparecer de forma voluntaria.

Así lo establece el numeral 14 del artículo 563 del Código Penal. “Si la persona procesada está prófuga, después de resuelta la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, la o el juzgador suspenderá la iniciación de la etapa de juicio hasta que el procesado sea detenido o se presente físicamente de manera voluntaria”.

Cuando se concrete la extradición y Sebastián regrese al país, se podrá concretar su etapa de juicio.