Raúl es el mejor jugando chantón en las cocinas de MasterChef Ecuador

Érika Vélez decidió que todos los participantes de MasterChef Ecuador debían jugar chantón para darle una ventaja especial a quien lo hiciera mejor. “Juagaremos chantón de frutas, los jueces elegirán la letra y ustedes dirán la palabra”, explicó la presentadora del programa.

Además, especificó que solo tendría 5 segundos para pensar en lo que dirían, si no estarían fuera del juego. La primera persona en ser eliminada fue Jamil, aunque a muchos les sorprendió no pudo decir dos frutas con C. luego salió Cynthia, Sara, Alexandra y Sol.

Raúl gana su ventaja muy cómodamente, gracias a que se consiguió una excelente posición. . #MasterChefEcuador pic.twitter.com/vTZ3L1dYuE — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 11, 2023

Raúl terminó ganando el reto y lo que sorprendió a los participantes y seguidores de MasterChef Ecuador, fue la rapidez y creatividad que tenía para dar una palabra diferente en cada vuelta.

Con este reto, queda demostrado que la producción del programa de cocina busca no solo mostrar el talento culinario del país, también están incluyendo más elementos culturales y que vayan acorde con las características de Ecuador.