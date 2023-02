¡El balcón del amor!: Victoria y la carta de cumpleaños que pidió a Santiago en MásterChef Ecuador

El balcón de los participantes de MásterChef Ecuador, ahora pasó a ser el mirador de Romeo y Julieta, o mejor dicho, el de Victoria y Santiago. Desde que la pareja hizo oficial su noviazgo días atrás, luego del regreso de Victoria, los enamorados han pasado a robarse por completo el protagonismo de todos los episodios.

En este nuevo capítulo, las cámaras se enfocaron en hacer zoom y primer plano, a un enternecedor momento, Victoria le realizó una petición de cumpleaños a Santiago, y le reveló lo que sería para ella su regalo ideal, “el único que te he pedido desde que te conocí”, es parte de lo se deja escuchar de la conversación de la pareja, mientras estaban sentados en el balcón.

“¿Cómo va mi carta?”, comenzó preguntando Victoria a Santiago, a lo que este respondió; “¿Cuál carta?” “La única que te he pedido desde que nos conocimos. Es mi cumpleaños y quiero una carta” resaltó la novia.

“No va haber carta”, dijo Santiago, quien se excusó diciendo que mientras él no tenga una propia de las manos de Victoria, no hará ninguna carta, “no va haber carta porque todavía no recibo la mía”.

Frente a la enternecedora petición, en la que parece ser no lograron llegar a un acuerdo de la declaración escrita, sus compañeros de al lado no pudieron pasar por alto su debate, e hicieron comentarios sobre los novios del MásterChef, asegurando, que ellos si estaban viendo a sus colegas cocinar.

Seguidamente, los enamorados cerraron el momento con risas, y tras esto Santiago también habló para las cámaras, asegurando que estaban “muy felices”.

“Estamos más tiempo en la competencia felices. Queremos mostrarle al resto que arriba en el balcón se pasa mas chévere”, fueron parte de las palabras dichas por Santiago, quien se dejó ver muy ilusionado.