Extrabajadora de Thalía y Tommy Mottola contó detalles tras polémica infidelidad: “no duermen juntos”

Thalía y Tommy Mottola han sido una de las parejas más estables y admiradas de la industria del espectáculo al tener más de 22 años juntos y dos hijos en común: Sabrina y Matthew.

Ahora enfrentan una de las polémicas más grandes de su relación, luego que varios medios aseguraran que el productor le fue infiel a la cantante con la peruana Leslie Shaw.

A pesar del gran revuelo que ha causado la noticia, ambos han decidido permanecer callados, pero siguen apareciendo detalles de su relación como las últimas declaraciones de una de sus ex trabajadoras.

Así es la convivencia de Thalía y Tommy Mottola

Una ex niñera de la pareja reveló detalles íntimos de los esposos y fue en el programa de televisión Chisme No Like donde dieron a conocer la entrevista que le hicieron a la mujer.

“Estamos en condiciones de confirmar después de 22 años de esa lujuriosa boda de cuentos de hadas, donde se casó Thalía con el hombre más rico de la industria, que Thalía y Tommy Mottola nunca durmieron juntos”, comentó Javier Ceriani.

Según la ex trabajadora de Thalía la cantante y su esposo no comparten habitación y mucho menos duermen juntos.

“Tommy Mottola tiene un baño regular, una cama regular, Thalía duerme sola... Thalía no duerme con su marido, nunca lo ha hecho. Esto se sabe en el círculo íntimo, esto lo sabe Lili Estefan. Hay una escalera del baño a la habitación de Thalía y aquí no existe y no entra Tommy Mottola. Aquí en este baño no se baña, él es maltratado por Thalía, disminuido como un infeliz en esa casa y ella tiene un problema muy grave, se quedó clavada a los 16 años y se comporta como una niña de 16 años, está enferma esta chica”, sostuvo.

Además, la ex trabajadora aseguró que nunca quiso firmar un acuerdo de confidencialidad que había redactado Yolanda, la madre de Thalía, para guardar los “secretos” de la vida privada de la cantante.

“El contrato de confidencialidad lo armó Yolanda. Que no pueden decir que Thalía en la semana repite la ropa, no pueden decir si se baña o no se baña, aunque no se baña”, indicó.