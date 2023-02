Anuel recuerda a Karol G entre su separación con Yailin y su presunta hija no reconocida

Esta semana el cantante Anuel AA anunció la separación de su esposa Jorgina Guillermo Díaz, conocida como Yailin, la más viral, con espera a su bebé Cattaleya, que nacerá en las próximas semanas.

A través de un video en vivo en su cuenta en Instagram, no solo habló de su ruptura tras 8 meses de matrimonio, sino también de la controversia que ha generado la modelo Melissa Vallecilla, quien asegura que el padre de su hija es el cantante urbano.

Esto enfureció al artista quien no dudó en dejarle las cosas bien claras a la modelo estadounidense con ascendencia colombiana.

En el video también sacó a relucir su relación con Karol G. Anuel afirmó que sí compartió con Melissa, pero que nunca sostuvieron una relación formal y muchos menos tienen una hija en común, pues de ser así habría asumido la responsabilidad.

“Ella compartió conmigo como tres o cuatro veces y yo a usted (Melissa) no la volví a ver más nunca. Como he sido con Karol o como he sido con Yailin, ¿ustedes creen que yo voy a tener una pareja ocho meses, que es mi doña, que sea mi novia, que viva conmigo y todo, que yo conozca a su familia y que de la nada me diga: ‘Estoy preñada’ y que yo diga: ‘Arranca para el carajo, ¡bum! y vete para el carajo’, como si yo fuese un demonio así, un loco”, contó la estrella musical.

El intérprete de La Jeepeta afirmó que “no sería capaz de dañar a una mujer” y que cuando inició una relación con Yailin no tenía un romance con otra persona: “Sí yo soy un bandido de la calle, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Yo soy criado de una buena familia, yo tengo un buen corazón, tengo valores, no soy ningún loco”, aseveró.

La niña, llamada Gianella Gazmey Vallecilla, nació en junio del año pasado y lleva el apellido del cantante, pero él sigue aseverando que no es su papá. Anuel también acotó en el en vivo: “Todo el mundo quiere un hijo de AA, no me jodas, ¡claro que sí! Si tiene dinero. ¿Quién no quiere? Han visto cómo yo trato, como yo soy. Cuando yo me enamoro, me enamoro de verdad y ya”.

“Yo no tengo un carajo qué esconder, mi hermano si yo tengo una hija yo la voy a cuidar y va a vivir como una reina, porque lamentablemente papi es un rey. Pero si tú crees que vas a montar una película bien cabrona para hacerte famoso, te crees que es para sacarme millones con cojones. Ese era el plan. Te chocaste contra la pared, porque ese tiro te salió por la culata”, le dijo directamente a la modelo.

Además, siguió sosteniendo: “Cualquier hijo mío va a ser millonario, porque yo trabajo para mis hijos y para mi familia, pero a mí nadie va a venir a usarme, que no me conoce, como si yo fuese un cabrón, un banco”.