“Ya la trata como a Shakira”: señales de advertencia a Clara Chía sobre la toxicidad de Piqué

Después de meses de dimes y diretes finalmente Gerard Piqué ya no oculta su amor por Clara Chía. El ex futbolista publicó una imagen oficial al lado de su nueva novia hace unas semanas y ahora ya sale a caminar con ella sin temor a que los paparazzis los capten.

La pareja no ha sido en absoluto aceptada por muchos, incluyendo otras celebridades que han cuestionado las actitudes de Piqué. Aunque por supuesto, para este todo parece ser parte de un juego de provocaciones que él disfruta.

Conforme se ha mostrado con su nuevo amor, internautas la han advertido a la joven “no fiarse” de él ya que “le está haciendo lo mismo que ha Shakira”.

Recientemente Piqué salió de paseo con la joven por las calles de Barcelona sin embargo, lejos de despertar ternura o buenos deseos, terminó siendo criticado. Mientras ambos caminaban, estaban siendo interrogados por un periodista pero Clara Chía apenas puede seguirle el paso a Piqué, quien va a gran velocidad. En un momento, la española choca con un letrero y lejos de preocuparse, el ex futbolista se ríe sin detenerse a asegurarse de que todo está bien.

Momento en que Clara Chia se pega con un anuncio y Pique hace lo que cualquier hombre haría... burlarse pic.twitter.com/aAC4KFxcQe — El CondeNado (@elconde_nad0) February 7, 2023

“Pobre niña con semejante guache, en vez de mirar qué le pasó, lo qué hace es burlarse, no me quiero ni imaginar lo qué vivió mi reina”. “En unos meses ya le está haciendo lo que a Shakira en diez años”. “Esa morra se va a arrepentir tanto. Piqué ya está haciendo con ella lo mismo que hacía con Shakira: dejarla atrás, reírse de ella, ponerle el cuerno”. “Estos no tienen futuro. El tipo es un narcisista tóxico e infantil, ya parece que la va a tratar bien”, expresan usuarios.

Gerard Piqué ha dado todas las señales de un novio tóxico

Tras el lanzamiento del sencillo de Shakira con Bizarrap, Piqué ha demostrado su lado más infantil y narcisista con sus contestaciones. Desde presumir un Casio hasta manejar un Twingo y publicar la foto con Clara, el ex futbolista sólo reafirma su arrogancia y complejo de superioridad (que según los expertos, esto en un narcisista es una forma de defensa ante la insuficiencia que en verdad sienten)

En redes sociales, fans han expresado que el ex futbolista ha dado todas las señales para creer que ejerció violencia emocional contra Shakira, algo que podría ocurrir con Clara Chía y las próximas parejas que tenga.

En un hilo de Twitter de la usuaria @la_folkloRik, retoma una frase de la colombiana: “Gerard no me deja hacer vídeos con hombres, es una persona muy conservadora. Tiene un carácter celoso y territorial”.

Durante las etapas iniciales de una relación, generalmente nos hace sentir amadas cuando nuestra pareja actúa de manera protectora y posesiva con nosotras.

Sin embargo, cuando esta posesividad está arraigada en el miedo, la inseguridad y los celos, puede convertirse rápidamente en una relación tóxica en la que te sientes controlada, sofocada e incluso abusada. Un hombre que te limita y que no confía en ti, no puede ser un buen partido.

La infidelidad, la señal de alerta más importante sobre la toxicidad de Piqué

No sólo es engañar a la pareja, la infidelidad destruye la confianza y de paso derrumba hogares si se tiene hijos. Ser engañada duele tanto que saca lo peor de ti porque la persona que dijo amarte termina por demostrar que nunc fuiste suficiente. Las posibilidades de ser engañada cuando te involucras en una relación con un tramposos se vuelven altas.