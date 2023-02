Salma Hayek confiesa que fue “obligada” a casarse con François-Henri Pinault

Salma Hayek tiene un matrimonio sólido con el empresario francés François-Henri Pinault, con quien tiene una hija de 15 años. Sin embargo, ahora la actriz mexicana sorprendió al revelar en una entrevista que fue “obligada” a casarse.

Hayek contó que el que debía ser su día más especial, se convirtió en el peor porque la “arrastraron” para que se casara justo el Día de San Valentín.

“Simplemente me llevaron a la corte. Mis padres, mi hermano, todos me estaban atacando. Tenía fobia al matrimonio”, dijo en una entrevista a la revista Glamour.

De hecho, aseguró que no pensaba presentarse ese día, hasta que prácticamente la obligaron a caminar por el pasillo.

“Estaba nerviosa. Había dicho que sí al matrimonio, pero en realidad no me presentaría ese día, ni lo haría. Pero no me dieron otra opción”, reveló.

Incluso, la protagonista de “Magic Mike’s Last Dance”, reveló que le rechazó dos propuestas de matrimonio al empresario, pues como dijo antes, le tenía fobia al matrimonio.

“Me avergüenza admitir cuántas veces tuvo que preguntarme. ¡Tres veces! Ese fue el miedo más grande que he superado”, dijo, alentando a otras mujeres a casarse y no temerle.

La famosa se casó por civil en 2009, y dos meses después llevaron a cabo la boda religiosa.

La también productora de cine confesó que, a pesar de la situación, se siente feliz de haberlo hecho y descubrir que casarse era lo mejor.

“Luego me sentí aliviada al descubrir que su relación con Pinault no se sentía diferente como marido y mujer”, reveló.