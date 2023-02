Karol G posa radiante y sexy, mientras su ex anuncia su separación a solo meses de ser padre

Desde agosto de 2022, Karol G ha sorprendido a todos con su radical cambio de look y es tras convertir el cabello azulado en su sello personal, finalmente decidió dejarlo atrás para darle la bienvenida a un tono rojizo que ahora luce con gran seguridad.

Sin duda ese fue uno de sus mejores años, entre nuevo look, nuevos éxitos y un nuevo comienzo lejos de su ex Anuel AA.

La cantante compartió a través de sus redes sociales, una serie de fotografías en las que aparece posando en su cama con un mini vestido en color turquesa con el que enmarcó sus curvas. Karol complementó el look con una vicera, gafas y tenis blancos.

“Es una XnoOo a mi me EncantaaaAaaa cómo lo hacemosssSsssss” escribió Karol G, acompañado de emojis de mariposa monarca. Con esto está citando una parte de su última colaboración cn Romeo Santos llamada ‘Por si volvemos”. Las fotos se llenaron de halagos y buenos deseos. Por supuesto el mismo cantante aprovechó para comentar, abriendo la posibilidad de cantar el tema por primera vez en vivo en su próxima presentación en Perú.

Pero mientras la llamada “Bichota” se deja ver más regia que nunca, Anuel AA está en plena crisis con su actual pareja, con quien está esperando un bebé.

El cantante dejó a muchos boquiabiertos con las declaraciones que hizo en un video live en redes sociales ya que reveló que está separado de Yailin. Asimismo desmintió que la separación de la madre de su hija se deba a que ahora anda con una joven llamada Melissa Vallecilla, quien supuestamente también tiene una hija con él.

“Ocho meses con Yailin y en las noticias saliendo que yo llevo ocho meses de relación con esa muchacha. Mira que loquera, que yo llevaba ocho meses de una relación saludable con ella, disque viajando para Houston, viniendo para acá, mi nena linda disque, y disque en el momento que ella me dice que está embarazada, ahí yo digo: ‘arranca pa’l cara...”, dijo.

Pero nadie esperaba que mencionara a Karol G como prueba de que siempre fue buen novio . “Ustedes han visto cómo yo me comporto, como fui con Karol, como he sido con Yailin”, dijo sobre sus relaciones amorosas. “¿Ustedes se creen que yo voy a tener una pareja ocho meses, que es mi doña, que sea mi novia y viva conmigo y yo conozca a su familia y de la nada me diga: ‘estoy preña’”, aseveró.

Mientras que Karol ha tratado de mantenerse fuera del escándalo, la relación que tuvo con Anuel AA durante varios años, sigue siendo tema de conversación y de señalamientos. Esto la ha llevado a ser comparada con Yailin en varias ocasiones.