Coronas y Corazones, una serie medieval de Estados Unidos que cuenta con un actor ecuatoriano

Una serie Medieval grabada en New Jersey, escrita, producida y dirigida por Lord Odin Graniela, de origen puertorriqueño presenta este nuevo proyecto impulsado por latinos residente en New York y New Jersey.

Una serie donde el amor y el odio se mezclan para dar rienda suelta a guerras y conflictos de la época medieval, aparecen personajes mitológicos y una serie de elementos que componen la historia protagonizada por Carlos Dávila, quien da vida al Rey William; Tamara Crespo, la reina en discordia; además de Hilary Graniela, una princesa inocente que se encontrará en medio del conflicto como trofeo. Grandes batallas y torneos en la que solo los fuertes vencerán.

Serie.

Kenny Salas, talento ecuatoriano forma parte de este proyecto como Asistente de Dirección, además de ser parte del equipo de actores juega un papel crucial en su participación durante las batallas generadas por el Rey William y sus enemigos con un final que nadie podría imaginar.

El famoso actor Johnnie Mercedes, de República Dominicana se une al elenco y, medios de comunicación de ese país ya reconocen y apuestan por la serie que inicialmente se compone de seis capítulos.

Además de actores de Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Honduras y República Dominicana apuestan por alcanzar el reconocimiento mediático impulsando el talento latino en los Estados Unidos.