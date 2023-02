Shakira pone a prueba la paciencia de Piqué: esto es más que un ‘plan de venganza’

Una vez más Shakira demostró que tiene control sobre Piqué y esa es su mejor ‘plan de venganza’, pues no hay nada que desespera más aun hombre tan ‘prepotente’ como él que no sentirse a gusto con algunas medidas que su ex ha tomado y en la que están involucrados sus hijos.

Y es que tras el acuerdo de custodia, la cantante y el deportista no han dudado en cumplir al pie de la letra las normas de convivencia en las que quedaron registrados los días, fechas, momentos o actividades especiales en los que ambos compartirían con Milan y Sasha.

Relación entre Shakira y Piqué es cada vez más tensa: ¿Lo hace esperar a sus hijos como venganza? Foto: La vanguardia

Por eso, cuando al exjugador del Barcelona es a quien le toca pasar por ellos en su antigua residencia, se le puede ver desesperado y muy impaciente, ya que la intérprete de ‘Monotonía’ lo hace esperar hasta media hora o más para que los niños vayan hasta el carro para irse con su papá.

Piqué espera hasta más de media hora a sus hijos en casa de Shakira

Con esto, Shakira no solo le gana la partida a Piqué, sino que también deja ver cómo aún tiene dominio de este hombre que la ha hecho sufrir por sus constantes infidelidades. Pero, lo peor de todo es que durante esta larga espera, el deportista es asediado por la prensa o paparazzis quienes de inmediato no dudan en captar sus reacciones, así como abordarlo para indagar sobre aspectos de su actual relación con Clara Chía.

Y su reacción es la de siempre, mirar el celular como si estuviera muy ocupado o simplemente ignorar a los periodistas a quienes desde siempre ha rechazado, porque lo han descalificado a él y su pareja. Y una vez que los pequeños abordan el auto, éste no toma previsión, ni hace caso a las medidas de seguridad, pues sale huyendo con tal de nos ser perseguido por los paparazzis como Jordi Martin con quien podría tener hasta una batalla legal debido a las diferencias y amenazas que se han hecho públicamente en las redes sociales.