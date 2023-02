“Por favor, paren”: Joven pide que ya no le recuerden un video íntimo que filtraron en el pasado y está afectando su vida

Entre lágrimas, Noemí Torres, pidió que ya paren con un video íntimo que se filtró hace años y sigue afectando su vida. Lo hizo mediante un video de TikTok y las imágenes se han viralizado.

“Hace unos años me hice viral, soy de Ecuador, Guayaquil. Me hice viral por unos videos hablando tonterías de muchacha. Al pasar el tiempo se viralizó un video íntimo mío, muchas personas lo tuvieron. Me sentí muy mal y afectada en ese transcurso, pero decidí seguir mi vida. Entonces empecé a estudiar enfermería, estoy estudiando inglés”, dijo la joven.

Contó que estaba realizando prácticas en una clínica privada y todo estaba bien, pero por ese video ya no puede seguir.

“Resulta que a causa de ese video íntimo yo no puedo seguir, solo por ese video. Yo había tomado a chiste, ya pasó. Cometí errores a mi juventud, pero ya había superado eso y ahora me vino a afectar otra vez. No sean tan malos, tengo sentimientos, soy un ser humano”, dijo la joven mientras lloraba.

“Por favor, paren con eso, ya siento que no voy a poder seguir haciendo lo que a mi me gusta”, dijo con dificultad mientras rompía en llanto.

En los comentarios, la gente ha expresado su apoyo a la joven. “Fuerza”, “No te sientas así por tu pasado”, “No te derrumbes, te sacaron en cara tu pasado, en la vida tenemos que caer muchas veces para levantarnos con más fuerza”, “Ellos no deberían juzgarte”, son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.

El Loco Crespo también expresó su apoyo y pidió que dejen en paz a Noemi. “A ella alguien le hizo un gran mal filtrando su video. Ella no merece que la estén recordando todo el tiempo esto y le estén comentando cosas feas”.