”No quería abandonarlo”: mujer perdonó a su esposo que le fue infiel por 3 años y lo defendió

Las relaciones entre parejas son complicadas, requieren de una madurez emocional y mental suficientemente fuerte para resistir cualquier tipo de problema que pueda surgir a lo largo del tiempo.

La engañó durante años con otra mujer

Para mantener una relación, es necesario tener confianza entre las partes involucradas, es un pilar fundamental, pero cuando está falla, las personas pueden tomar la decisión de terminar y separarse para evitar cualquier discusión posible.

Alexandra y Michael (Instagram: @alexandreaelaiine)

Sin embargo, hay individuos que deciden sobrellevar la desconfianza y traición, como es el caso de una mujer de Estados Unidos, quien decidió perdonar a su esposo luego de descubrir que le era infiel durante años.

Conforme informa Daily Mail, Alexandra Acevedo, una joven de 26 años de Florida, Estados Unidos, quedó sorprendida al darse cuenta que Michael, su esposo de 31 años, la había engañado durante 3 años de los 4 que tienen casados con otra mujer.

La mujer, quien tiene 3 hijos con Michael, se enteró de la traición cuando revisó el teléfono celular de su esposo y leyó un mensaje de texto que había enviado la amante.

“Revisé su teléfono, lo que normalmente no hago, y encontré un mensaje redactado con algo como ‘¿por qué crees que ella se va a enterar?’”, comentó, agregando que gracias a esa traición decidió confrontarlo.

Alexandra lo perdonó porque “siempre ha sido un gran padre y esposo”

Después de confesar el adulterio que duró años, Michael abandonó la casa por petición de su esposa y a consecuencia de eso, cayó en el vicio del alcohol. Afortunadamente, duró poco, el hombre recapacitó y se dio cuenta que tenía que hacer un cambio en su vida.

Su siguiente paso fue inscribirse en terapia y trabajar en un tratamiento para su adicción.

Tiempo después, Alexandra decidió perdonar la infidelidad de años al ver el cambio positivo que hizo Michael.

“No quería abandonarlo en su momento más oscuro porque siempre ha sido un gran padre y esposo y no tengo grandes quejas sobre él o nuestro matrimonio en general”, afirmó.

“Cuando me enteré del alcohol y la aventura, me sorprendió y me puso en perspectiva que él realmente necesitaba a alguien”, finalizó.