Estas son las canciones que Rihanna podría interpretar en el “Super Bowl” 2023

Este domingo 12 de febrero se celebrará el “Super Bowl” 2023, y uno de los momentos más esperados de esta justa deportiva es el show de Halftime, que este año contará con el regreso a los escenarios de Rihanna.

Además, marcará el comienzo de una nueva era con Apple Music como el nuevo patrocinador oficial. Así que, a continuación, te compartimos cuáles podrían ser las canciones que la cantante podría presentar.

¿Qué canciones interpretará Rihanna en el “Super Bowl” 2023?

Algunos fans de la artista ya han comenzado a hacer sus apuestas, para saber cuáles serán los éxitos que se podrán escuchar este domingo en el State Farm Stadium, de los Arizona Cardinals.

Cabe resaltar que la originaria de Barbados tendrá 14 minutos para su presentación, por lo que se espera que sea muy especial.

Estos son algunas de las canciones que más se han repetido en las predicciones que el público ha compartido en redes sociales:

“Umbrella”

“Love on the Brain”

“All of the Lights” (con Kanye West)

“Work” (con Drake)

“Pon de Replay”

“Consideration”

“FourFiveSeconds”

“Love the Way You Lie” (con Eminem)

“Stay”

“Kiss It Better”

Cómo ver el “Super Bowl” 2023

En Estados Unidos, la transmisión correrá a cargo de ESPN, aunque si lo tuyo es el streaming, también podrás disfrutar el evento por medio de las siguientes plataformas:

ESPN (Star+)

Fox Sports (Premium)

Televisa (Vix)

NFL Network

El regreso de Rihanna a los escenarios

La intérprete comenzó su carrera musical, en 2003, cuando hizo una audición para el productor musical Evan Rogers. Más tarde, firmaría un contrato de seis álbumes con Def Jam.

En 2005, lanzó su disco debut “Music of the Sun”, seguido por su segundo material discográfico “A Girl Like Me”.

A pesar de su gran éxito, en 2017, hizo una pausa en su carrera como cantante para enfocarse en su faceta como empresaria.

Su último tour se celebró en 2016 y llevó por nombre “Anti World Tour”, con el cual promocionó el disco “Anti”.

En 2022, luego de haber dado a luz a su primer hijo, la artista confirmó su regreso a los escenarios con este gran evento.