De Britney Spears a Madonna: Los efectos Mandela más sonados del espectáculo

En redes sociales se han viralizado algunos efectos Mandela de casos de famosos y estrellas de la cultura pop.

A continuación, te contamos un poco más sobre de este fenómeno.

¿Qué es un efecto Mandela?

Así se le conoce popularmente al fenómeno de confabulación compartida por varias personas, fue bautizado así la pseudocientífica Fiona Broome.

Recibe el nombre del Premio Nobel de la Paz sudafricano Nelson Mandela, y se originó en 2013, luego de que se anunció su muerte, pues, en ese momento, muchas personas afirmaron recordar que Mandela había muerto en la década de los años 80.

Se han dado varias explicaciones al fenómeno, existiendo un amplio consenso sobre la razón de este efecto.

Se dice que todos los recuerdos se reconstruyen periódicamente a lo largo de la vida de una persona, y son modificados a través de estímulos tanto internos como externos.

El nombre de Madonna

Algunos de sus fans recuerdan que su nombre real era Maria Louise Ciccone, siendo Madonna la forma en la que fue bautizada artísticamente, pero en la información disponible en internet, se tiene confirmado que se llama Madonna Louise Ciccone y siempre ha sido así.

El video de Britney Spears

Algunos recuerdan que en el video “Oops!...I Did It Again”, la cantante está usando un micrófono de diadema, pero al ver el video este accesorio ya no aparece, detalle que ha causado gran curiosidad entre los fans.

La frase de “Blancanieves”

Una de las frases más icónicas que muchos recuerdan es la de “Espejito, espejito mágico en la pared dime una cosa, ¿quién es entre todas las damas de este reino la más hermosa?”, pero ahora al ver la película, en esta escena, la bruja malvada ya no dice estas palabras, lo que ha causado confusión entre los fans.

La película “Star Wars”

Uno de los momentos que muchos rememoran es cuando “Darth Vader” le dice a “Luke Skywalker” que él es su padre; con la frase “Luke, yo soy tu padre”. Llama la atención que el personaje pronuncia “No, yo soy tu padre”.

Incluso, el actor James Earl Jones, aseguró haber grabado diferentes frases en este momento, y no la frase que aparece en las películas.