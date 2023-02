“Si no vas a cocinar no estorbes”: Las palabras de Jamil que hicieron estallar a Sara en la cocina de MasterChef Ecuador

Sara no soportó más los malos tratos de Jamil y explotó en pleno reto de la caja misteriosa. Durante el capítulo 51 de MasterChef Ecuador, a ambos les tocó trabajar en pareja y, cuando apenas estaba iniciando el desafío ‘Sarita’, como le dicen algunos de sus compañeros, lanzó sartenes, utensilios y dejó la estación que compartía con Jamil, alegando que ya no lo toleraba.

Desde el inicio del reto, ambos se ignoraron y Jamil, tomó la decisión de llevar el liderazgo en el equipo y elegir que cocinarían y cómo, sin consultarle nada a Sara. Al parecer, esto la enfureció y solo incrementó la rabia que ya venía acumulando hacia su compañero.

EL MEJOR CAPÍTULO EVEEEEER #MasterChefEcuador lo que se ve en las cámaras y dicho por Santiago ha de joder tanto que ya explotó Sarita y bien por ti!!! Tu salud mental es primero te queremos Sara 🫶🏼🫶🏼 pic.twitter.com/KuRxFmX7Yx — Diego Daniel (@diegiind) February 7, 2023

La tensión entre Sara y Jamil continúa aún en el sillón...😔 #MasterChefEcuador pic.twitter.com/FsjL5CcPzR — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 7, 2023

“Di lo que me dijiste cuando no había cámaras grabando. No ere hombre, nunca aceptas tus huevonadas”, le gritaba Sara a Jamil durante la discusión, en la que tuvo que intervenir el equipo de producción del programa.

Jamil, se defendió diciendo que él no había dicho nada, solo que “si no iba a cocinar no estorbara, que se pusiera a un lado”. Sin embargo, otros de los participantes intervinieron y, le pidieron a Jamil sincerarse y decir lo que realmente había dicho “pero que le dijiste, porque solo por eso no va a estallar”, comentó Raúl. “Lo que tienen que buscarle es un psicólogo”, sentenció Alexandra, defendiendo a Jamil.

Sara decide no cocinar junto a Jamil, y por consiguiente Jamil tampoco cocinará. ¿Estás de acuerdo con esta decisión? #MasterChefEcuador pic.twitter.com/bTWC3m2sIL — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 7, 2023

“Creo que la tensión en la cocina, en la casa, ya es demasiada. Es algo que pasaría en cualquier momento”, expresó Raúl sobre lo que estaba sucediendo con sus compañeros. Mismos comentarios fueron respaldados por Sol, Cynthia y Sonnia.

Anque Jamil no afirmó nada y, se mantuvo diciendo que nada había hecho, Sara decidió no cocinar y, por lo tanto, Jamil tampoco lo haría “me molesta no cocinar por alguien inmaduro”.

Y ojo que Cynthia dijo que hay veinte cámaras grabando más sin embargo editan las palabras hirientes de Jamil pero si transmiten la explosion de Sara. La producción hasta el final cubriendo el bullying. Por si alguien quería saber quién es el consentido de #MasterchefEcuador — Mayiya (@mayiya_86) February 7, 2023

💣 La bomba explotó 💥 Sarita no aguantó más y explotó contra Jamil. #MasterChefEcuador pic.twitter.com/nvuaS48slZ — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 7, 2023

De igual forma, el empresario señaló que un familiar de él siempre comentaba que “la victimización es el arma de los mediocres”, lo que muchos consideraron una falta de respeto hacia Sara.

Ambos concursantes, terminaron en el sillón azul, viendo como el resto sí cumplía con el reto.