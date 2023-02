Masterchef Ecuador: no solo Jamil considera mediocre a Sara, otra participante arremetió ante la “inmadurez” en el programa

Jamil y Sara protagonizaron un momento tenso en Masterchef Ambos no participaron en el reto de Caja Secreta.

El primer lunes de febrero en Masterchef Ecuador inició “picante”. El capítulo 51 tuvo como protagonista a Jamil y Sara, ambos tuvieron un momento tenso que provocó el quiebre emocional de la madre de familia a quien tildaron de mediocre.

“No entienden lo vulnerable que me siento a lado de Jamil. Él literal utiliza cualquier momento para hacerme sentir de lo peor, para hacerme sentir mal”, fueron las palabras previo al llanto de la guayaquileña.

Después que ella se negara a cocinar con su compañero en el reto de “Caja Secreta”, Jamil quedó condicionado y fue ahí cuando las duras palabras salieron a flote: “Si quiere hacerme víctima, allá ella. Yo vine a cocinar (…) mi madre siempre me dice que la victimización es el arma de los mediocres y simplemente no voy a caer en su juego. Murió para mí”.

Jamil y Sara protagonizaron un momento tenso en Masterchef Captura de pantalla del capítulo 51

Por su parte, Alexandra no se quedó callada y calificó que Masterchef es una competencia y debe cumplir con su trabajo no importa si se cae bien o no con su pareja.

“Deberían mandarle a un psicólogo. Están dándote demasiado protagonismo por un show que haces. Cocina, cocina y cocina y deja de hacer shows. Este es el grado de inmadurez, si alguien te cae mal y te toca trabajar con él tienes que afrontarlo. Tienes que hacerlo”, tachó la representante de Santo Domingo.

Ocultar el bullying

La reacción que tuvo Sara ante los comentarios de Jamil durante el reto de la caja misteriosa dejó impactados a todos los cocineros de MasterChef Ecuador y seguidores del programa. En redes sociales se evidenció la molestia de los ecuatorianos sobre lo que estaba sucediendo en la cocina.

Entre las opiniones que más destacaban, estaban aquellas que mencionaban a la producción del programa, asegurando que “todo lo que muestran en cámaras es para beneficio del show”. Mientras otros, señalaban que los productores de MasterChef ocultaban el bullying que realizaba Jamil a sus compañeros y, se dedicaron solo a mostrar “el lado malo del resto”.