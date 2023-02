La pérdida de peso de Adele no es motivo de festejo, sus logros sí: así ha enfrentado su cambio

Los regalos que ofrecieron en la 65ª entrega de los Premios Grammy dejaron mucho que desear a pesar de su valor aproximado de 60 mil dólares, los artistas tuvieron la oportunidad de llevarse un presente a sus casas, pero la controversia no se hizo esperar, ¿por qué una premiación con ese prestigio, sigue apoyando estereotipos?

Se creería que la prestigiosa premiación daría otro ‘tipo’ de presentes a sus asistentes, entre los objetos comunes que pudieron verse, eran joyas, bebidas como vinos, todo tipo de objetos robóticos, desde un perro hasta un limpiador de piscinas, cepillos electrónicos para desenredar el pelo y kits de cremas para el cuidado de la piel, pero hubo algo más.

También te podría interesar: ¿Lo regañó?: revelan lo que JLo y Ben Affleck se dijeron en los Grammy tras su rostro infeliz

Los polémicos regalos de los Grammys a los artistas invitados

Lo impactante fue, que dentro de estos regalos, también había cupones de descuento por 10 mil dólares en tratamientos estéticos como liposucciones y rejuvenecimiento, está fomentando un estereotipo rozando hasta la violencia estética, o ¿fue un presente de lo más inocente?

Refrendar y apoyar este tipo de procedimientos en famosos que fungen como ídolos de otras personas, provoca que las personas intenten alcanzar a como dé lugar una medida y hasta características difíciles de alcanzar y hasta cultivarían el rechazo por uno mismo, afectando el amor propio.

También te podría interesar: Alcohol, juego y relaciones fallidas: Ben Affleck y su lucha contra las adicciones por 20 años

Aplaudir que Adele bajara de peso muestra lo peor de la sociedad

La cantante de origen Londinense, Adele, en 2020, había sido aplaudida por su considerable cambio de peso. La gente no se detuvo a pensar un momento en lo que una persona tiene que enfrentar solo por encajar en las medidas que la sociedad misma ha dicho que son perfectas, sin importar los trastornos, inseguridades y enfermedades que esto pude provocar.

Cuando la cantante, de ahora 34 años, había comenzado su carrera, su aspecto era diferente al que vemos actualmente, pero eso no fue impedimento para sentirse insegura sobre su talento, pues ella habría comentado en una entrevista para CNN que su físico no representaba un impedimento para mermar su éxito, “Nunca he visto las portadas de revistas y los videos musicales y he pensado como ‘quiero lucir así si quiero ser exitosa’”.

En 2012, el ‘káiser’ de la moda, Karl Lagerfeld, había hecho un polémico comentario acerca de la cantante, luego de que se le preguntara acerca de qué pensaba sobre Lana Del Rey, a lo que él contestó “Prefiero a Adele y a Florence Welch, como cantante moderna, no es mala. La cosa en este momento es Adele. Es un poco demasiado gorda, pero tiene una cara hermosa y una voz divina” , mezclando el talento de la cantante con su aspecto físico.

La propia cantante habría declarado que no fue por la presión social su cambio físico, sino que fue como una forma de liberar su ansiedad a través del deporte, también habría comentado que algunos de sus seguidores sintieron ‘cierta traición’ al dejarse llevar por los estereotipos “Fue por mi ansiedad, si hacía ejercicio me sentía mucho mejor, nunca se trató de pérdida de peso, siempre se trató de volverme mucho más fuerte y dedicarme tiempo a mí misma, el mayor tiempo posible”.

Adele es una de las tantas celebridades que ha sido señalada por su ‘transformación’ física, pero ¿es correcto hacerlo?, como sociedad debemos entender que hablar del cuerpo de otra persona puede repercutir en la salud mental de otros y no podemos opinar sobre otros, mucho menos si no sabemos las luchas a las que se enfrenta.