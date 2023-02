La nueva película de J.J. Abrahams es sobre una novela de Stephen King: estos son los detalles

J.J. Abrams trabaja en un proyecto para volver a la gran pantalla, pero esta vez alejado de la ciencia ficción, así lo dio a conocer The Hollywood Reporter quien reveló la historia en la que trabaja el aclamado director.

Un asesino profesional haciendo “un último trabajo”, es la premisa de esta historia policíaca que tiene la pluma del aclamado escritor Stephen King y que será adaptado al cine por el director de Star Wars Episodio IX.

La dupla de Abrahams y King ya ha trabajado en el pasado con proyectos como Castle Rock, que tuvo una adaptación televisiva que se estrenó en Hulu, y la miniserie ‘11.22.63′ que se inspiró en una novela del estadounidense que tiene el mismo nombre.

[Te recomendamos leer: ¡Escándalo! Pamela Anderson reveló en su libro haber tenido un trío con uno de los actores más ganadores del Oscar en la historia]

Detalles de la historia de King

Estavez no nos encontraremos con una de las novelas de terror de King, por el contrario, ‘Summers’, tiene la siguiente sinopsis:

“Un asesino a sueldo de 44 años, el epónimo Billy Summers, que está considerando retirarse cuando acepta un último trabajo de un cliente habitual. (”Un último trabajo” siempre es sinónimo de “Las cosas salen mal”, pero llegaremos a eso en un momento). Tomando una historia de portada de que es un novelista, Summers se encierra en un pequeño pueblo mientras se prepara para el éxito, y en su tiempo libre comienza a escribir una novela, que se convierte en la historia de su vida, desde su hermana pequeña asesinada por el novio de su madre hasta él convirtiéndose en un francotirador condecorado”.

Appian Way también producirá el proyecto, que está siendo adaptado por Ed Zwick y Marshall Herskovitz.

Todavía no está muy claro si Abrahams será el director final del proyecto, entendiendo que actualmente el cineasta disfruta de su rol como productor de grandes producciones, siendo su última película ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ del año 2019.