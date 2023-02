Influencer Meliza Yumisaca terminó con su novio policía

La influencer indígena, Meliza Yumisaca, confirmó que terminó su relación amorosa con el ‘poli poli’ como ella le decía de cariño a su enamorado.

Mediante un video dijo que pensaba mantener el tema “perfil bajo”, pero por la cantidad de mensajes decidió contar su versión.

“Ya terminé con el la relación la semana pasada tuvimos una discusión, no no entendíamos. En el transcurso de esa semana tratamos de solucionarlo y arreglar, pero no. Definitivamente terminé mi relación con él. Yo siempre he respetado la relación, me he alejado de ciertas personas. El motivo por el que terminamos ya se estarán enterando esta semana”, dijo en un video.

Durante el paro se viralizó una foto de Meliza con su pareja. “Amándonos pero respetando nuestra manera de pensar. Mi novio se va a cumplir su trabajo en la protesta y yo voy a protestar. Los dos tenemos familias, los dos somos del pueblo”, había posteado en Instagram con una fotografía que ya fue eliminada.