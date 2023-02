Este es el récord de ‘Avatar: The Way Of Water’ que supera a ‘Titanic’

“Avatar: el camino del agua” Director James Cameron en el set de “Avatar: el camino del agua” de 20th Century Studios. Photo by Mark Fellman. © 2021 20th Century Studios. All Rights Reserved. (Mark Fellman/Mark Fellman)

James Cameron nada más compite consigo mismo, así ha quedado demostrado con los números en taquilla obtenidos por su más reciente película ‘Avatar: The Way of Water’.

‘Avatar: The Way Of Water’ se ubica en la cuarta posición entre las películas más taquillera de todos los tiempos al sumar la cifra de $2.174.420.442, mirando muy de cerca a Titanic, que tuvo $2.201.657.264

No obstante, a nivel de taquilla internacional, la cinta de James Cameron, estrenada en diciembre de 2022, supera a su premiada obra de 1998, al obtener 1.538 millones de dólares en el extranjero, solo por detrás de los otros éxitos de taquilla de James Cameron “Avatar” (2.1 millones de dólares) y “Avengers: Endgame” (1.9 millones de dólares) en términos de ventas internacionales de entradas, señala Variety.

Al igual que el “Avatar” original, la venta de boletos para la secuela ha sido impulsada por pantallas Imax y 3D, así como clientes habituales de todas las edades y grupos demográficos.

[Te recomendamos leer: ¡Escándalo! Pamela Anderson reveló en su libro haber tenido un trío con uno de los actores más ganadores del Oscar en la historia]

Planes de ‘Avatar 3′

Los gigantes números alcanzados por la historia de Cameron, confirmaron la realización de una tercera entrega que contaría con la misma magnitud de presupuesto (300-450 millones de dólares)

Uno de los productores de la cinta, Jon Landau, dio nuevos detalles sobre el rumbo que tomaría algunas tramas de la película del universo de Pandora.

Landau reveló a Empire que una de las tramas que tomará mayor importancia será el de la relación que tiene Lo’ak con la ballena conocida como Payakan.

Además, aparecerán nuevos personajes como el interpretado por Oona Chaplin, quien será la líder de una nueva tribu Na’vi, llamada ‘Los Ash’, que es descrita como una ‘raza agresiva y volcánica’.

“Hay humanos buenos y hay humanos malos”, añadió Landau. “Es lo mismo en el lado Na’vi. A menudo, las personas no se ven a sí mismas como malas. ¿Cuál es la causa raíz de cómo evolucionan hacia lo que percibimos como malo? Tal vez hay otros factores de los que no somos conscientes”.