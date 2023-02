A Thalía le dicen que siga los pasos de Shakira por “infidelidad” de Tommy Mottola y Leslie Shaw

Desde el viernes en la noche el nombre de Thalía, Leslie Shaw y Tommy Mottola están en tendencia luego que se diera a conocer a través de Magaly TV La Firme el rumor en el que se le acusa a la cantante peruana de ser la tercera en discordia de la relación.

El periodista de Televisa, Ernesto Buitrón, participó en la transmisión para comentar el revuelo que ha causado la información no confirmada en México. Algunos creen que la teoría es cierta por la ausencia de la protagonista de Marimar en las redes sociales.

Después de todo, para nadie es un secreto que Thalía es muy activa. Además de hacer sus respectivas publicaciones, también se suma en cuanto trend aparece, lo que en ocasiones la ha expuesto a las críticas.

En redes le han aconsejado a la esposa de Tommy Mottola seguir los pasos de Shakira y volcar su dolor en música. Además, también le pidieron que aclare la situación.

“Saca canción con Shakira”, “Te toca lanzar su sesión con Bizarrap”, “Queremos música”, “Aprende de Shak”, “Yo quiero saber que pasó con Leslie”, “Thalía dicen que Leslie se metió con Tommy ¿si o no?”, “¿Thalía verdad que tu esposo está saliendo con Leslie Shaw? Así dice prensa peruana”, comentaron.

Evidentemente, no iba a ser la única en recibir cientos de comentarios en redes, algunos se han volcado con quejas y críticas en los perfiles de Leslie Shaw, a pesar de que no se ha confirmado nada; pero la mayoría no ha podido hacerse de la vista gorda por tratarse de un matrimonio de años.

“¿Cómo te vas a meter con el esposo de tu amiga pues Leslie?”, “Leslie no se muerde la mano de quien te da de comer”, “¿Leslie cómo puedes hacer eso con Thalía? Grabaste una música, se supone que son amigas, ojalá que no sea cierto”, le dijeron.

“Hablen lo que quieran”, fue la respuesta de la intérprete peruana a las cámaras de Amor y Fuego. La reacción de su pareja, ‘El Prefe’ también se viralizó, pues para no caer en detalle solo puso un emoji de risa en sus historias.