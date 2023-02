VIDEO: Con este sensual baile Laura Bozzo se prepara para celebrar el día del amor

Laura Bozzo sigue dando de qué hablar, la presentadora de televisión quien se caracteriza por hablar sin cohibiciones y por generar controversia donde quiera que llega, hizo una muy reciente aparición por medio de su plataforma de videos de Tik Tok, donde se mostró muy sensual y generó toda una ola de reacciones entre los internautas.

La ex participante de la ´Casa de los famosos´ realizó una especie de striper al ritmo de la pegajosa canción de ´Estilazo´ de Tokisha, en la cual dejó salir a flote todo una actitud sexy, de cara al venidero día del amor.

“Ser perra está de moda, estilazo sensual”, es parte de la música que se deja escuchar mientras Bozzo hace sus mejores gestos, algo que para muchos resultó jocoso de su parte. La también abogada peruana se vio envuelta en una muy reciente pronunciación que la puso la vista de los medios, tras dar su opinión, sobre la sesión número 53 de Shakira y Bizarrap, y la polémica relación que se ha llevado el protagonismo mediático desde el 2022, el noviazgo de Gerard Piqué y Clara Chía Marti.

“Yo estaba ‘yei, yei, yei, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’, la amo. Va con Laura en América, va conmigo, lo que siempre he dicho, porque hay cada pend... ¿me entiendes? Que a la hora de la hora te dejan porque tú no estás a su altura y tienen que buscar un gagito, una put... porque no le queda otra”, expresó Bozzo,

“Van a recibir su merecido, porque a la hora de la hora la tortilla se voltea y que al final van a terminar llorando por lo que perdieron”, agregó Laura Bozzo frente a los medios de comunicación. Ahora la peruana regresa recargada con el programa que la catapultó a la fama, ´Que pase el desgraciado´, pero ahora en versión podcast.

Cabe destacar que la letrada fue uno de los huéspedes que dio más vida y ranking a la ´ Casa de los famosos´ y dejó un personaje difícil de superar para los nuevos habitantes.