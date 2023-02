¡Se salvó! Por madrugar casi lo designan como miembro de mesa, pasó en Quito

Desde las 07:00 de este domingo 05 de febrero se habilitaron las juntas receptoras del voto para que los millones de sufragantes ejerzan su derecho al voto. Sin embargo, con el objetivo de librarse temprano de este derecho casi son tomados como miembros de mesa.

Christian Freire contó a Metro Ecuador que se salvó de ser designado como reemplazo de un vocal. Él fue el primero en acercase a votar pero a la falta de un miembro designado un militar solicitó su ayuda.

No obstante, al momento que le iban a brindar una breve inducción el vocal llegó atrasado y pudo librarse de esta responsabilidad que implicaba estar atado a esta función durante el resto de la jornada.

“El militar me dijo: ‘joven (que emoción aún me dicen joven) falta un vocal en mesa, por favor necesitamos su ayuda, aquí le van a dar una breve inducción para saber qué hacer’ y justo en eso llega el vocal atrasado y ya me salvé”, relató.

En estos comicios se elegirán 23 prefectos provinciales y 221 alcaldes para el periodo 2023-2027, así como a los nuevos siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un órgano que se encarga de designar autoridades del Estado como el fiscal general o el contralor.

Al mismo tiempo, los ecuatorianos responderán “Sí” o “No” a las ocho preguntas referéndum, con cuestiones como permitir extradiciones por crimen organizado, quitarle el poder al CPCCS de elegir autoridades, reducir el número de miembros de la Asamblea Nacional y exigir a los movimientos políticos un número mínimo de afiliados.

Otras preguntas plantean crear un Consejo Fiscal que nombre a los fiscales en lugar del Consejo de la Judicatura, generar un subsistema de áreas hídricas protegidas y configurar un sistema estatal de compensación por servicios ambientales.