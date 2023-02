Exguitarrista de legendaria banda The Police ofrecerá show en Guayaquil

Andy Summers, quien fuera miembro y uno de los fundadores de la desaparecida banda británica The Police, se presentará en Guayaquil en un único show, para rendir tributo a la agrupación que llegó a la cima del éxito entre finales del 70 a mediados del 80.

Summers, junto al bajista Rodrigo Santos (ex Barão Vermelho) y João Barone (Paralamas Do Sucesso), formó el proyecto denominado Call The Police en el que hacen un recorrido por la discografía del desaparecido grupo británico, con temas como Every breath you take, Roxanne, Don’t stand so close to me, Every little thing she does is magic, Invisible sun, and Message in a bottle, entre otros.

Anddy Summers es un músico, compositor y multi instrumentista británico que saltó a la fama como guitarrista de la banda de rock The Police. Fue ubicado en el puesto N° 85 de la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone.

De izq. a der.: Rodrigo Santos, Joao Barone y Andy Summers.

Andy Summers, Rodrigo Santos y João Barone, ofrecerán su show en Guayaquil este 9 de marzo del 2023 a las 20:00 en la sala principal del Teatro Centro de Arte.

La preventa de entradas se encuentra disponible en www.ticketshow.com.ec y todos los puntos de venta a nivel nacional de Ticketshow y en la boletería del Teatro Centro de Arte.