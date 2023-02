Mujer es sacada a la fuerza de la cárcel porque se negaba a dejar la prisión tras 25 años encerrada

Una mujer de México obtuvo el benefició de libertad condicional, pero ella se negaba a salir de su prisión.

Era inocente, pero pasó 25 años en una prisión

“Me sacaron a la fuerza”, dijo el pasado jueves María Luisa Villanueva, quien estuvo en prisión durante 25 años por el delito de secuestro en el CERESO Femenil de Atlacholoaya en Morelos.

La mujer no quería abandonar la cárcel hasta que obtuviera un reconocimiento público por parte de las autoridades competentes sobre su inocencia y reconocieran el error.

“Ya habíamos obtenido el compromiso de la Fiscalía General de Justicia para buscar y procesar a los exagentes judiciales que me detuvieron una tarde del 6 de enero de hace 25 años, y me sometieron a tortura para fincarme el delito”, afirmó la mujer después que dos agentes la agarran a la fuerza y la cargaran hasta el estacionamiento del centro penal.

“Este momento realmente no lo imaginé. El día que tuviera mi libertad iba a estar aquí presente mi madre, mis hijos, toda mi familia. No me imaginé mi salida tan violenta. Estoy aquí, estoy viendo la calle y no me hace feliz”, afirmó.

No quiso irse de la cárcel al tener la libertad que quería

La mujer estaba visiblemente triste por estar libre, cosa que le resultaría extraño a quien pasó un cuarto de siglo tras las barras.

María Luisa comentó que las autoridades le dijeron que debía aceptar el perdón y beneficio de la libertad condicional que le dio presidente del Poder Judicial del Estado, Luis Jorge Gamboa.

“Hay una investigación de la Fiscalía que va a cerrar el 15 de febrero y no entiendo por qué me sacan a la fuerza”.

De igual forma, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador toda la ayuda necesaria para esclarecer su caso y llevar ante la justicia a los que le privaron su libertad durante 25 años.

“Quiero decirle que quiero todo su apoyo, toda su ayuda”, gritó María Luisa Villanueva llorando.