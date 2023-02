Famoso actor de ‘Una familia con suerte’, condenado a cinco años de cárcel por homicidio involuntario

El famoso actor mexicano, Pablo Lyle, fue declarado culpable por el homicidio involuntario del cubano Juan Ricardo Hernández de 63 años, después que el actor de 36 años le diera un fuerte golpe y falleciera cuatro días después en un hospital de Miami en marzo de 2019.

El intérprete -que dio vida a ‘José “Pepe” López’- tendrá que cumplir una sentencia de cinco años de prisión- Cumplido ese periodo le corresponden ocho años de libertad condicional. Asimismo, Lyle deberá pagar 500 horas de servicio comunitario y asistir a varias sesiones para el control de la ira, de acuerdo con la reseña de el medio español El País.

La jueza Marisa Tinkler Mendez, jueza de la corte en el circuito del condado Miami-Dade de Florida, informó que la defensa de Lyle tiene 30 días para apelar la sentencia.

El abogado de Lyle solicitó a la jueza Tinkler que tomara en cuenta los tres años y medio que pasó en arresto domiciliario. Sin embargo, la solicitud no fue aceptada. Pese a ello, se tomará en cuenta los cuatro meses de prisión que estuvo el actor mexicano desde octubre del año pasado.

Se conoce que la audiencia duró aproximadamente cuatro horas donde ambas partes tuvieron la oportunidad de rendir declaraciones sobre lo sucedido. El actor de ‘Una familia con suerte’ aprovechó el momento para ofrecer disculpas a los familiares de Juan Ricardo Hernández:

“Esto es el resultado de algo que hice y que está conmigo siempre cuando voy a dormir, algo que afecta en cuestión de segundos con un puño. Lo siento, realmente lo siento desde el fondo de mi corazón. Sé que han perdido a alguien muy importante en su vida y sé que no puedo hacer nada par traerlo de vuelta. Lo siento mucho, es la disculpa más sincera que he ofrecido en mi vida”.

Por otro lado, la familia de Juan Hernández pidió a la jueza que le diera la pena máxima a Lyle por el delito de homicidio involuntario:

“Han sido cuatro años muy duros. Mi padre era un señor que gozaba de buena salud. En el 2011 vino a este país y me hizo una promesa: ‘que no me preocupara que él me iba a traer a este país’ y así lo cumplió. Por eso quiero pedirle a usted su señoría que al señor Pablo Lyle se le dé la pena máxima”.

— Familia de Juan Hernández