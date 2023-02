Carolina Jaume filtró respuesta de abogado de Allan Zenck sobre deuda del pago de colegio

Efectivamente, la deuda existe, está, Carolina Jaume sigue alimentando la polémica entre ella y su ex marido, Allan Zenck, a quien ha venido exponiendo durante todos estos días, por medio de imágenes y denuncias realizadas a través de su cuenta en Instagram.

La más reciente divulgación de la presentadora de televisión, expone la que habría sido la respuesta del abogado del empresario, frente a la deuda de tres meses que según expone, recoge el centro de educación especial, al que asiste el hijo en común de ambos.

Captura de historia de Instagram de Carolina Jaume

“No hay obligación de pagar Enigma, porque no es un centro de educación reconocido por el Ministerio de Educación como un centro de educación inicial”, es el texto que se deja leer, en el chat publicado por Jaume, en el cual la misma agregó su polémica opinión; “Este es el estúpido argumento del abogado y del donante de esperma”.

Hay que recordar que el rostro de Ecuavisa se ha encargado de hacer mucho hincapié en el hecho de que Alonso asiste a un centro educativo especializado, y por ello, no va a escuelas comunes, una situación que al parecer no es válida para el empresario, quien según denuncias de Jaume, se niega a aportar para el pago de la misma.

La ex pareja ha protagonizado toda una disputa mediática, en la que inclusive se han tocado temas como el “maltrato físico”, así lo dio a conocer Jaume hace unos días atrás, haciendo uso de varios informes médicos, en los que señaló como principal responsable, a la nueva pareja de Zenck, Gabriela Guerrero.

Tras estas delicadas declaraciones, los ex esposos no han hecho más que dedicarse a señalarse el uno con el otro. Hasta el momento Gabriela Guerrero no se pronunció al respecto, pero en su defecto fue Zenck quien salió bajo su defensa ante cualquier argumento.