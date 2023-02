Así respondió Shakira a los fans que fueron hasta su casa a felicitarle por su cumpleaños

El cumpleaños de Shakira no pasó desapercibido, ni en redes sociales ni entre sus más cercanos, así quedó demostrado con los videos que se viralizaron de los fans que llegaron al frente de su casa para cantarle sus ‘mañanitas’.

La cantante colombiana no rechazó el gesto y, por el contrario, dedicó un espacio de su tiempo para salir y agradecer a sus fans por haberse tomado la molestia de expresarles comentarios de cariño frente a su hogar.

La intérprete salió sonriente y atenta a cada palabra y regalo de sus fans. En sus redes sociales publicó alguno de los regalos que recibió por celebración de sus 46 años.

“Mis fans me enviaron de regalo este para que no se me quemen los Pancakes!”, escribió en una imagen de un sartén con figuras divertidas que publicó en sus stories.

Shakira (Captura)

👉 En video quedó registrado el momento en el que Shakira salió de su casa para agradecer a los fans que se encontraban afuera, para felicitarla por su cumpleaños.



📹 Tomado de redes sociales. pic.twitter.com/QCdJfssAYj — El País Cali 📰 (@elpaiscali) February 2, 2023

Fiesta con invitados

Tal parece que esta sería la última fiesta que celebrará Shakira en Barcelona, antes de mudarse a Estados Unidos, tal como lo ha venido manifestado en los últimos meses al solicitar la custodia de sus hijos.

Es por eso que, a propósito de su cumpleaños, la artista invitó a amigos cercanos de la ciudad para celebrar su día.

Uno de los invitados fue el cantante español, Alejandro Sanz, quien publicó en redes sociales, un sentido mensaje para su compañera de canciones como ‘La Tortura’ y ‘Te lo agradezco, pero no’.

“Shaki, pasan los años y aquí seguimos, orbitando en esta amistad tan cósmica que nos brindó la vida”, escribió en el trino, donde además agregó: “Te felicito, te celebro y te quiero”.

Shaki, pasan los años y aquí seguimos, orbitando en esta amistad tan cósmica que nos brindó la vida. Te felicito, te celebro y te quiero ❤️ pic.twitter.com/xPHgTFbxyc — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) February 2, 2023

La intérprete de ‘Waka-Waka’ celebró su cumpleaños con sus hijos, amigos y familiares, mientras que su ex pareja, Gerard Piqué, quien cumple el mismo día, lo festejo con Clara Chía Martín, su actual novia.