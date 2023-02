El regalo de cumpleaños que Clara Chía le habría dado a Piqué que cumple su mayor deseo

Gerard Piqué celebró sus 36 años el pasado 2 de febrero y decidió hacerlo desde lo más íntimo con su nueva novia Clara Chía Martí, quien le habría cumplido uno de sus mayores deseos en medio de una ola de críticas que ha dejado empañado su romance por la infidelidad a la que dejaron expuesta a Shakira.

Piqué y Clara han tenido que hacerle frente al acoso mediático, las canciones con indirectas de la colombiana, además del rechazo y odio de los internautas por la manera en la que decidieron llevar su relación.

A pesar del huracán en el que se ha convertido sus vidas, ellos siguen adelante dando pasos firmes y ahora el presunto regalo de la joven de 23 años al exfutbolista le daría un giro inesperado a su noviazgo.

El regalo de Clara Chía a Piqué en su cumpleaños

Al parecer Clara decidió darle un regalo único y el más soñado a Piqué en medio de las humillaciones que recibió en redes sociales por auto felicitarse, además, opacaría cualquier regalo que le haya dado Shakira en sus cumpleaños.

Medios españoles aseguran que la española se encuentra embarazada del dueño de Kosmos, lo que sería el tercer hijo para él y un nuevo hermanito para Milan y Sasha, los pequeños que tuvo junto a la colombiana.

El rumor del posible embarazo ha cobrado más fuerzas luego del presunto colapso de ansiedad que sufrió, el cual la llevó a ser hospitalizada y tras ser vistos en una farmacia.

El paparazzi Jordi Martín, quien se ha encargado de revelar los detalles de su romance la ruptura con Shakira reveló que el motivo de hospitalización es de mucho peso y podría ser una bomba a nivel mundial.

“La crisis de ansiedad no viene por la canción, hay otro motivo de peso, pero no culpabilicen a Shakira de algo que ella no tiene nada que ver. ¿Será que ‘Clarita’ descubrió algo? Yo esta tarde la vi sonriendo y feliz. Sabe que tengo una información que están intentando callar ella y su novio, y en breve la soltaré”, comentó.