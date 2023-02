“El dinero no compra la clase”: duras criticas a hijas de Marco Antonio Solís por su look en boda de Marc Anthony

Hace unos días se celebró el matrimonio entre Marc Anthony y Nadia Ferreira, en donde acudieron destacadas figuras como invitados, entre los que se encontraban nombres como Salma Hayek, Vin Diesel, Luis Fonsi, David y Victoria Beckham. Allí también estuvo presente Marco Antonio Solís, quien acudió junto a su familia.

Las duras críticas a las hijas de Marco Antonio Solís

“El Buki” asistió al evento junto a su esposa Cristy y sus dos hijas: Alison y Marla, en donde participaron de la ceremonia y compartieron con las celebridades que se encontraban en el lugar. Por ejemplo, se sacaron una fotografía junto a la mencionada actriz mexicana.

Sin embargo, en redes sociales los atuendos de las hijas de Marco Antonio Solís no fue del gusto de algunos de los usuarios, quienes criticaron a las jóvenes por sus looks, acorde a lo consignado por Milenio.

“¿Así o más producidas las Bukis? El dinero no compra ni la clase, ni el buen gusto”, “Tanto dinero en una sola foto y tanta falta de elegancia. No cabe duda que el dinero no compra la clase”, “Qué corrientes” y “Con tanto dinero, y no tienen un buen asesor de moda”, fueron parte de los comentarios negativos que recibieron.

Pero no todo fueron críticas, ya que también recibieron el apoyo de otras personas. “Así de infeliz serán sus vidas. Esas niñas son hermosas y amables” y “todas muy bellas, dejen de criticar tanto, recuerden que juntas somos la fuerza”, fueron parte de las reacciones.