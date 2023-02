Aclaran que Hulk Hogan no está paralizado y desmienten a estrella de la WWE

El representante de Hulk Hogan se pronunció luego de las declaraciones del también luchador Kurt Angle, quien su representado se encontraba paralizado de la cintura para abajo tras una cirugía de espalda, y que usaba bastón.

“Está bien y no está paralizado”, dijo el representante de la estrella de la WWE, en líneas de Entertainment Tonight.

“Todo está bien con él…Hulk es alguien con mucho humor”, continuó el representante, recalcando que el luchador profesional, de 69 años, puede caminar sin bastón, contrariando así lo expuesto por Angle.

Presunta cirugía

Angle dijo en su podcast que Hogan se había sometido a una cirugía de espalda y que en el procedimiento le extirparon varios nervios, algo que lo dejó sin sensibilidad de la cintura para abajo.

“Le cortaron los nervios de la parte inferior del cuerpo, no puede sentir la parte inferior de su cuerpo. No tiene ningún dolor, no tiene nada en absoluto, no puede sentir nada, así que ahora no puede sentir sus piernas. Así que tiene que caminar con un bastón, lo cual es, ya sabes, eso es bastante serio, hombre”, expresó Angle, desatando las preocupaciones por el estado de salud del famoso luchador, máxima figura de la WWE.

Las hipótesis se dispararon por parte de los diferentes medios de comunicación. Incluso, se había dicho que Hulk Hogan pudo haber sufrido del síndrome de espalda fallida, que inicia por un dolor con causas desconocidas y que aparece o sigue después de una operación para tratar de calmar ese dolor.

Algo que no dejó claro el representante de Hogan es si realmente, él se sometió a una cirugía, por lo que la expectativa sigue por parte de su seguidores.

Hogan sigue activo en sus redes. Este miércoles publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: “Hermoso día en N Beach hermano 82 grados”. Las respuestas se activaron de inmediato. Mucha gente se mostraba contenta de que estuviera activo.

Beautiful day in N Beach brother 82 degrees — Hulk Hogan (@HulkHogan) February 1, 2023

La foto suya más reciente la difundió este lunes. Se le ve en su restaurante, Hogan’s Hangout, en Clearwater Beach, Florida.