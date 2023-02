¿Valeria Gutiérrez le dedica mensajes a Renier Izquierdo? : “Mis indirectas no son para gente insignificante en mi vida”

Valeria Gutiérrez, Miss Ecuador Internacional, ha aparecido para ponerle los puntos sobre la mesa a más de uno, y ubicar a todos los que aseguran que estaría intentando provocar o enviar una especie de indirecta a quien fue alguna vez su pareja de romance, Renier Izquierdo.

La reina de belleza quien se dejó ver en días pasados en una grabación publicada por medio de su cuenta de Tik Tok, haciendo mención de un mensaje que para juicio de muchos guarda una doble interpretación, y en el cual escribió: “Recuerda que los dos están en la misma ciudad”, ahora se pronuncia para aclarar rumores.

Cabe destacar que el texto y la actuación de Gutiérrez, fue calificado por mucho de los internautas como una clara indirecta para Renier Izquierdo, quien hasta donde se conoce, al igual que ella, se encuentra actualmente en Estados Unidos, los que los sitúa a ambos en la “misma ciudad”.

Ante la alusión y repetición de estos constantes comentarios, Valeria Gutiérrez realizó un segundo video donde aseguró que no crea contenido ni indirectas “para gente Insignificante” en su vida.

“Hola mi comunidad de Tik Tok, pasó por aquí porque me he dado cuenta de algo, hay gente que se pica, y ustedes saben que si uno se pica pierde, como ya se los he dicho antes, y creo que se los tengo que volver a repetir, yo hago Tik Toks para divertirme, no necesito estar mandando indirectas para gente insignificante para mí, así que no se sientan aludidos o aludidas por mis Tik Toks. Hay que crear personalidad, tienen que reírse, tienen que divertirse con los Tik Toks, así como yo lo estoy, feliz de la vida”, dijo Gutiérrez.

Tal parece que la ex reina de belleza habría sido motivo causal de alguna diferencia entre Antonella Moscoso y Renier Izquierdo y quizá por eso decidió hacer la aclaración, pues esta no sería la primera vez que se dice que la ecuatoriana le tira a la bailarina.