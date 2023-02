Se considera ‘único y exclusivo’ el traje tan criticado de Clara Chía

Aunque el mundo entero renegó el vestido de rayas verticales que Clara Chía usó para asistir con Piqué a la boda de su mejor amigo, éste está siendo catalogado como uno de los atuendos más “exclusivos” y “únicos” en el mundo de la moda.

Y es que esta ceñida prenda que cuenta con un escote halter y delgados tirantes con estampado en tonos amarillos, rosados, celestes y morados pertenece a la muy exclusiva y refinada marca italiana Missoni, una de las firmas de Alta Costura más elegantes y reconocidas que existen, pero que no resulta tan común encontrar en las tiendas. No en vano su valor es de 790 euros, razón de sobra para ser considerado como uno de los más top.

Y con #ClaraChiaMarti aplica el “aunque la mona se vista de seda..”Su vestido de 790 euros de Missoni firma italiana de Alta Costura se considera «único» porque solo lo encuentran en Farfetch. Quién apuesta porque #Pique pagó por el modelito? ☺️ #Shakira pic.twitter.com/2SN8orMZXX — Breaking News (@breakingitnews) August 25, 2022

Aparte, se conoció que luego del impacto que éste tuvo tras ser lucido por la actual novia del exjugador del Barcelona, cobró un alto valor hasta el punto de que solo se puede adquirir a través de la plataforma multimarca portuguesa que lleva por nombre Farfetch que solo distribuye las más reconocidas firmas de diseño, así como en tres de las tiendas más lujosas y costosas de España.

Vestido de Clara Chía cobra cada vez más valor

Por si fuera poco, se conoció que este traje que Clara Chía usó en su “debut en sociedad”, suele ser muy estrecho, queda ajustado al cuerpo con tal de definir la silueta y solo pocas pueden “entrar” en él, porque su intención es que luzcan como unas sirenas. Es decir, que esta joven de 23 años posee el cuerpo para lucirlo adecuadamente, pese a las críticas que recibió por no lucir elegante para el evento eclesiástico al que acudió con su amado.

De igual forma se presume que no sería ella, sino el deportista quien pagaría este muy exclusivo diseño italiano, ya que si en algo no ha escatimado el español es en complacer a su pareja a quien también le paga sus costosos estudios universitarios, así como sus retoques estéticos.

Y aunque este traje sigue siendo criticado, lo cierto es que ha sido el único atuendo de color que se le ha podido apreciar hasta ahora a esta chica que suele usar prendas muy deportivas en tonos oscuros y en tallas plus que no le hacen ver bien y por eso recibe, casi a diario múltiples quejas sobre su look poco jovial y muy aburrido.