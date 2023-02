Karol G responde a quienes critican imágenes de video promocional: “Que los comentarios no distorsionen el como se ven”

Orgullosa de su figura y dispuesta a defenderla frente a quien sea, así se mostró la cantante Carolina Giraldo, también conocida como Karol G en la respuesta dada a todos los internautas que criticaron la exhibición de algunas partes de su cuerpo, en el nuevo video promocional del junte realizado con Romeo Santos, para ´Por si volvemos´.

La intérprete de ´Provenza´ publicó una especie de comunicado, donde aseguró que no tenía porque tratar de ocultar la realidad de su cuerpo, por una ficticia, e hizo un llamado a su comunidad de seguidores, para no dejarse influenciar por comentarios negativos y aceptarse entonces tal cual son. La Bichota hizo un paréntesis y respondió puntualmente a una opinión.

“Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorece en nada. Se le ve una barriguita y ahora no es que me caigan, pues es mi humilde opinión”.

Ante esto, la colombiana no esperó a que nadie saliese en su defensa y lo hizo ella misma. “Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hicimos fotos juntas”, escribió la cantante de ‘Tusa’ y continuó.

“No se trata si mi cuerpo me favorece o no, porque es mi cuerpo y es así (...) Todos los cuerpos son diferentes, son bonitos tal y como son, que chimba la diversidad y más allá. Preocuparnos por una celulitis, una arruga o un gordito, ¿normal? Espero que no, quiéranse mucho pues”, agregó.

Las imágenes posteadas por la colombiana han sido muy halagadas como también muy sentenciadas, por quienes a su vez critican no solo el cuerpo de La Bichota, sino el ejemplo que representa y aseguran queda mal, para la audiencia perteneciente al grupo de niñas y adolescentes que le siguen.

Sin embargo, ante esto, Karol G no tocó el tema.