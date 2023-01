Youtuber MrBeast ayudó en la operación para curar la ceguera de 1000 personas

Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeats, es un reconocido YouTuber que se caracteriza por hacer videos donde las personas cumplen retos a cambio de grandes sumas de dinero.

En el video más reciente, la conocida figura estadounidense, sorprendió a los usuarios al registrar cómo ayudó a 1000 personas, a quienes les regaló la operación de extirpación de cataratas con la ayuda de una organización sin fines de lucro para el cuidado de los ojos.

Para el video, MrBeast contó con la ayuda del reconocido cirujano, Jeff Levenson, quien realizó una primera ronda de cirugías en Jacksonville, Florida.

Durante las intervenciones, el youtuber explicó que todo se hizo con la ayuda del programa a “Gift of Sight” que proporciona cirugía de cataratas gratuita para pacientes legalmente ciegos debido a cataratas.

En el video, el Dr. Levenson dice: “La mitad de toda la ceguera en el mundo son personas que necesitan una cirugía de 10 minutos”.

“Estamos curando la ceguera de mil personas”, dice Donaldson en el video publicado este sábado 28 de enero.

El video mostraba entrevistas conmovedoras antes y después con algunos de los pacientes.

Inspiración de la causa benéfica

Levenson explicó al noticiero de CNN que se inspiró para ayudar a las personas a acceder a la cirugía de cataratas después de someterse a su propia cirugía de corrección de cataratas.

“En los días y semanas posteriores a mi propia cirugía de cataratas, me sorprendió lo brillante, hermoso y vívido que era el mundo”, dijo. “Pero me sorprendió la idea de que hay cientos de millones, probablemente 200 millones de personas en todo el mundo, que son ciegos o casi ciegos por cataratas y que no tienen acceso a la cirugía”.

Levenson recibió una llamada de un miembro del equipo de Donaldson en septiembre. “Nunca había oído hablar de MrBeast”, dijo. “Así que casi cuelgo. Pero agradecido no colgué”.

“Si MrBeast puede encender un fuego, y si podemos obtener apoyo gubernamental y privado detrás de él, podemos terminar con la mitad de toda la ceguera en el mundo”, dijo. “Sin tanto costo, y con increíbles ganancias en productividad humana y potencial humano”.

En el video, la estrella de 24 años también dio $ 10,000 a varios pacientes, le compró a uno un Tesla e incluso donó una gran suma al fondo de la universidad.