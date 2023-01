Mostrando el pelo en pecho: así bailó en su boda Marc Anthony

A sus 54 años el cantante puertorriqueño-estadounidense Marc Anthony dejó claro que aún puede amar y bailar como lo hacía décadas atrás. El nacido en Nueva York contrajo matrimonio con Nadia Ferreira y la fiesta tuvo a lo mejor del entretenimiento.

[ Ni toda la vida trabajando podrías pagar la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira ]

Fue la esposa del caballero de honor David Beckham quien publicó una historia donde el interprete de “Flor Pálida” aparece mostrando su pelo en pecho y con una botella en la mano; estaba cantando el tema You Sang To Me junto a la exfigura del Real Madrid.

Marc Anthony no es precisamente nuevo en este tipo de enlaces, ya que estuvo casado en tres ocasiones anteriormente antes de dar el “sí quiero” en esta ocasión con Ferreira.

Baile de Marc Anthony El puertorriqueño lo pasó a lo grande.

Algunos medios, no obstante, aseguran que la boda se habría celebrado hace justo una semana y que este sábado tuvo lugar un acto que es más bien la celebración del enlace.

La modelo publicó en su cuenta de Instagram hace meses una imagen en la que mostraba el anillo con el que el cantante le pidió matrimonio.

El neoyorquino vuelve a probar suerte después de tres intentos, el primero con la que fuera Miss Universo en 1993 y actriz puertorriqueña Dayanara Torres, en una ceremonia celebrada en Las Vegas (EE.UU.) en 2000, fruto de la cual nacieron Cristian y Ryan Muñiz.

Volvió a repetir en 2004 con la estadounidense de origen puertorriqueño Jennifer López en Los Ángeles, boda de la que nacieron los mellizos Maximilian David y Emme Maribel.