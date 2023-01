Modelo de OnlyFans revela lo que conoce su hijo de 7 años sobre su trabajo

Cintia Cossio se ha posicionado como una de las influencers más famosas y reconocidas de Colombia.

Se debe destacar que hasta este momento suma más de 6.1 millones de seguidores, sólo en su cuenta personal de Instagram.

Por esa razón, también se ha convertido en una de las chicas que más dinero genera en su perfil de OnlyFans.

¿Qué sabe el hijo de Cintia Cossio de su OnlyFans?

La influencer y empresaria sudamericana tiene un hijo, producto de su relación con Yhoan López.

La joven, de 26 años, suele postear algunas historias y videos, al lado de su pareja y su pequeño Thiago, quien apenas tiene siete años.

Además, también responde las preguntas que sus seguidores le hacen sobre su vida privada.

Una de las últimas cuestiones que le hicieron a la modelo, fue sobre la información que le ha dado a su hijo de su emprendimiento en OnlyFans.

Sin pelos en la lengua, Cintia mencionó que su hijo Thiago conoce que tiene un perfil de OnlyFans, aunque no con lujo de detalle.

“Él ya tiene conocimiento de la página; ¿que sabe para qué es, lo que se sube en esa página? no. Pero que sabe que existe dicha página: sí, ¿cómo? no fue por mi boca, una vez me salió con esa pregunta: — mamá, ¿qué es OF?—, yo abrí los ojos, lo miré a él y luego miré a Jhoan y yo: — amor, ¿de dónde sacaste eso?— alguien le contó, no entró en detalles la persona; y nosotros le contamos un poco muy sutilmente, ahí quedó el asunto.

“Está muy pequeño para hablarle con exactitud de qué es. Ya tiene conocimiento, pero poco a poco, las cosas se hacen al derecho y poco a poco”, indicó la modelo.

Pide que le dejen educar a su hijo

Además, enfatizó en que es consciente de sus actos, por lo que puso un alto a la gente que juzga y quiere decirle como criar a su hijo.