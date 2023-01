Avena, salmón y tortillas: La estricta dieta de R’Bonney Gabriel hizo para llevarse la corona del Miss Universo

Pese a los fuertes rumores de fraude que hay alrededor del Miss Universo, la actual reina R’Bonney Gabriel, ha detallado todos los esfuerzos que hizo para llevarse el título. La modelo y diseñadora detalló que trabajó duro para llegar donde hoy está y por dos años se sometió a una rigurosa dieta para mantenerse en forma.

En entrevista con Fox News mencionó que pese al brillo y el glamour que se celebran en el escenario, prepararse para la competencia de Miss Universo requirió una dedicación seria que no es para los débiles de corazón.

Ella describió “comer lo mismo durante los últimos dos años” para mantenerse en forma.

Su estricta dieta

Desayuno: “Todos los días como avena y dos huevos por la mañana”.

Almuerzo: “La hora del almuerzo es camarones y judías verdes (vainita)”

Merienda: “Hay un refrigerio en el medio. Hay pasteles de arroz (tortillas de arroz); siempre tengo pasteles de arroz en mi bolso o en mi auto”.

Cena: “Luego, la cena es salmón y verduras”.

¿Cómo lo logró? Con constancia

“Me mantengo constante con eso casi todos los días...Incluso cuando viajaba a algún lugar, planificaba las comidas y traía al avión en una hielera grande”.

No se bañaba mucho

Gabriel trabaja con un entrenador y levanta pesas para desarrollar músculo, en los concursos es conocido usar bronceadores en aerosol para lucir radiantes y tonificados.

“Uso autobronceador, que es algo nuevo para mí antes de los concursos (...) Cuando te pones un bronceador en spray falso, si te lavas el cuerpo o si te duchas, se quita. Así que durante la competencia, dura dos semanas. Me bronceo en spray justo antes de registrarme”, mencionó en la entrevista.

R'Bonney Gabriel, Miss Universo

Confesó que quiso conservarlo todo el camino hasta los exámenes finales, dos semanas después. “Solo me duché un par de veces, lo cual es un poco asqueroso si lo piensas porque somos reinas de belleza. Se supone que debemos ser tan limpias y glamorosas. Pero cuando llegan los exámenes finales alrededor, me siento tan sucia porque solo me he duchado un par de veces. Realmente estoy tratando de preservar mi bronceado en aerosol”.

Sobre el supuesto fraude

Las acusaciones que ha recibido son hirientes pero que al final del día se comprueba que no hubo manipulación de resultados.

Reveló entonces que no llegó al Miss Universo por casualidad. Fracasó en cuatro concursos de belleza hasta convertirse en Miss USA. Ella piensa que fue gracias a su perseverancia.

“En realidad perdí en concursos cuatro veces seguidas. Pero nunca me rendí. Y creo que mi fórmula para el éxito es que realmente me apoyé en personas que creyeron en mí”, expresó.