Piqué le responde a Jordi Martin en las redes y lo señala como consumidor de drogas: “La cocaína es muy jodida”

Tal parece que una nueva tiradera ha comenzado y no es precisamente de la mano del DJ Bizarrap, sin embargo, si continúa incluyendo el nombre de Gerard Piqué.

El catalán que ya está cerca de cumplir un año bajo la mirada expectante de los medios de comunicación, se convirtió nuevamente en noticia, tras arremeter contra el principal expositor de su vida, Jordi Martin.

Hace tan solo unos días atrás, el ex futbolista quedó expuesto luego de que el paparazzi de la prensa rosa española, hiciera pública una captura de pantalla de su cuenta en Instagram, donde dejaba en evidencia la lista de personas que veían sus historias, ahí saltó a la vista el nombre de Piqué, y por si esto fuese poco, el reportero se encargó de subrayar aún más este hecho con un texto agregado; “Mi mejor amigo me mira todas las historias”, escribió Martin al tiempo que encerró en un circulo el nombre del español, como para que no quedasen dudas.

Captura de historia de Jordi Martin

Una exposición que el también empresario no tomó para nada bien, y a la que no se quedó callado, por lo que utilizó su red social de Twitter, para contestar su mensaje; “Deja las drogas. La cocaína es muy jodida”, escribió Piqué en respuesta, haciendo y dejando ver al reportero como un consumidor, sin embargo, la ex pareja de Shakira no se quedó solo en palabras, a su referencia añadió un artículo de prensa, donde el comunicador confesó en una antigua entrevista que en algún punto de su vida solía consumir “4 gramos de cocaína al día”, una actuación que apunta que Piqué no está dispuesto a seguir bajo la onda sumisa.

Me vigila mi mejor amigo 🤦‍♂️😁 pic.twitter.com/mopF4VsN65 — Jordi Martin (@jmpaparazzo) January 27, 2023

Tras la publicación de este contundente y polémico escrito, los internautas no tardaron en reaccionar e irse encima del ex defensor del Barcelona, a quien calificaron de “patán”, “grosero” y un sin fin de calificativos despectivos.