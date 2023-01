¡La foto más esperada! Así luce la nueva Miss Universo al natural y sin una gota de maquillaje

El reconocimiento y la fama mundial trae sus costos, sino que lo diga la nueva y recién coronada Miss Universo R’Bonney Gabriel, quien a tan solo semanas de haber sido proclamada como la nueva embajadora de belleza universal, ha protagonizado más de un titular donde han quedado en evidencia más de uno de sus secretos.

La Miss que estuvo en el ojo de la polémica y fue señalada de haber obtenido la corona de manera “arreglada”, ahora es objeto del constante y detallista ojo crítico de sus seguidores, quienes no han parado de ahondar en cada una de las publicaciones de R’Bonney Gabriel para conocer un poco más de la vida de la nueva reina de belleza mundial.

Haciendo una revisión en los post difundidos por la estadounidense en tiempos de pre competencia de reinado, salta a la vista una fotografía en la que la joven de 28 años se dejó ver sin ningún tipo de maquillaje, mostrando su lado más natural y sencillo, una postal que sin lugar a duda disparó las alarmas entre los internautas, quienes en su mayoría han alagado el cuidado de la piel de la Miss.

De acuerdo a lo que se puede observar en la fotografía, R’Bonney Gabriel goza de abundantes pecas en su rostro, mismas que no han sido vistas nunca en ninguna de sus entrevistas y que solo quedaron expuestas tras una pequeña indagación a sus post del pasado.

El poder del cabello sucio

La nueva Miss Universo ha demostrado que las criticas no son su punto débil y ha mostrado la carta de honestidad en cada una de sus entrevistas, al menos así lo dio a entender tras develar un secreto de higiene que para juicio de muchos es inaceptable, sin embargo, ella reveló con el semblante más natural que tenía al menos 3 semanas sin lavarse el cabello, para el momento de la coronación, debido a un tratamiento de belleza capilar que aseguró no podía retirar.

“No me he lavado el cabello en todo este tiempo desde que me fui al concurso el 1 de enero ¡Y todavía no lo he hecho!”, dijo Gabriel al medio Insider.