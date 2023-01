Este fue el enigmático mensaje de Carolina Jaume para Efraín Ruales a dos años de su muerte

Un 27 de enero en que todas las redes sociales ecuatorianas se abanderaron bajo un mismo nombre, Efraín Ruales. Tras cumplirse dos años del brutal asesinato del presentador de televisión más querido de los pasillos del canal Ecuavisa, su familia, amigos y compañeros de trabajo, dedicaron un espacio en sus cuentas, para recordar a quien en vida ganó un merecido lugar en sus corazones.

Uno de los rostros que se unió a la lista de menciones, fue Carolina Jaume, quien compartió dos emotivas fotografías en sus historias de Instagram, junto con un texto que para muchos guarda un mensaje marcado por el enigma y la complicidad de la amistad que compartían los presentadores.

Capturas de historias de Instagram de Carolina Jaume

“Tengo tanto que contarte, he vivido muchas cosas que necesitas saber. Las guardo para cuando nos volvamos a ver. Te pienso todos los días de mi vida. Aún estás aquí para mí”, recoge el primer texto de una postal de al menos hace 10 años atrás de Efraín y Carolina Jaume, donde la actriz asegura que no pasa un día en que el recuerdo de Ruales no acuda a su memoria.

En una segunda historia, Jaume compartió lo que habría sido una reunión con Ruales y quien fue el amor de su vida, Alejandra Jaramillo. Tal parece y según deja ver la actriz, el lazo de amistad entre ellos era fuerte, al punto en que Jaume guarda sus confidencias para el día que se reencuentren.

Efraín Ruales recibió un merecido homenaje por parte de la casa televisiva para la cual formó parte por muchos años y en la que forjó gran parte de su trayectoria, el espacio matutino se vistió en su nombre, e hizo un recuento de muchos momentos especiales del presentador dentro y fuera de los pasillos del canal. Por su parte, Alejandra Jaramillo, también compartió unas palabras que llegaron al corazón de muchos quienes halagaban su historia de amor.