VIDEO: Se filtran imágenes que revelan el momento exacto del por qué ex suegra de Shakira la calló a la fuerza

Con el paso de los días son cada vez más y más los cabos que siguen apareciendo y conectando situaciones del pasado con reacciones del presente, y que involucran a la familia del ex futbolista del Barcelona, Gerard Piqué con la cantante Shakira.

Una grabación que circuló de manera reciente, de la colombiana siendo callada a la fuerza por quien fue su ex suegra, Monserrat Bernabéu, generó revuelo y múltiples interrogante en las redes sociales, donde los internautas no daban crédito a las imágenes en que Shakira podría decirse fue vulnerada y hasta humillada, frente a la vista impávida del catalán.

Fueron muchas las teorías que surgieron como consecuencia de la filmación, sin embargo, la verdad ha salido a la luz, y ya hay un video que recoge los segundos previos al manoteo de la madre de Piqué para con la intérprete de ´Te Felicito´.

No sabría decirse que causa más indignación, si el video del silenciamiento o la razón detrás de él. La filtración de las nuevas imágenes dejan ver a la ex pareja caminando a la salida de un evento, al que también asistió la madre de Piqué, quien al ver que la prensa los seguía de manera continúa, se abalanzó sobre la barranquillera para obligarla a colocarse una chaqueta, puesto que no llevaba sostén debajo de su vestido.

¿Se preguntaban por qué la bruja en el balcón de Shakira viendo a la casa de la ex suegra?



Chequen el segundo 17: aquí Shakira iba vestida con una blusa sin sostén. Monserrat, madre de Piqué, la toma de la cara, le dice que se calle y le pone una chaqueta. ¡ARPÍA CONTROLADORA! pic.twitter.com/lTc1ClY5BN — Pável Gaona 👽 (@PaveloRockstar) January 26, 2023

“Chequen el segundo 17: aquí Shakira iba vestida con una blusa sin sostén. Monserrat, madre de Piqué, la toma de la cara, le dice que se calle y le pone una chaqueta. ¡ARPÍA CONTROLADORA!”, recoge el tuit compartido donde se deja ver el momento exacto del cruce de palabras, en el que Piqué no hace el mínimo esfuerzo por defender a Shakira.

De acuerdo con varios portales de farándula, este impase seria solo uno de muchos tantos y tuvo lugar en el año 2015.